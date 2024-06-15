Збірна Німеччини розгромила Шотландію в матчі-відкритті Євро-2024 з футболу.
Результат - 5:1.
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Поєдинок відбувся у п'ятницю на полі в Мюнхені.
Перший матч на Євро-2024: Німеччина розгромила Шотландію
Перший матч чемпіонату Європи з футболу завершився розгромною перемогою господарів чемпіонату.
Німецька збірна забила шотландцям 5 голів.
Успіх господарям у стартовому поєдинку квартету А принесли голи Флоріана Вірца (10-та хвилина), Джамали Мусіали (19), Кайя Хаверца (45+1, з пенальті), Нікласа Фюллькруга (68) та Емре Джана (90+3).
Автором єдиного м'яча у ворота німців став автогол Антоніо Рюдігера, який випадково забив у власні ворота на 87-й хвилині.
Розклад матчів другого дня Євро-2024
У суботу 15 червня відбудеться три поєдинки в групах А та B.
Команди зіграють матчі на стадіонах у Кьольні, Берліні та Дортмунді.
- Угорщина – Швейцарія, 16:00
- Іспанія – Хорватія, 19:00
- Італія – Албанія, 22:00
Євро-2024: коли грає збірна України
Збірна України потрапила до групи Е та зіграє перший матч 17 червня в Мюнхені проти Румунії.
Команда синьо-жовтих у груповому етапі зустрінеться також зі Словаччиною та Бельгією.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
- Понеділок, 17 червня. 16:00. Румунія - Україна (Мюнхен)
- П'ятниця, 21 червня. 16:00. Словаччина - Україна (Дюссельдорф)
- Середа, 26 червня. 19:00. Україна - Бельгія (Штутгарт)
В Україні Євро-2024 можна буде дивитись на платному сервісі MEGOGO. На платформі транслюватимуть усі матчі турніру.
Частину матчів покаже Суспільне. Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.