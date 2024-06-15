Збірна Німеччини розгромила Шотландію в матчі-відкритті Євро-2024 з футболу.

Результат - 5:1.

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Поєдинок відбувся у п'ятницю на полі в Мюнхені.

Перший матч на Євро-2024: Німеччина розгромила Шотландію

Перший матч чемпіонату Європи з футболу завершився розгромною перемогою господарів чемпіонату.

Німецька збірна забила шотландцям 5 голів.

Німецький футболіст Ніклас Фюллькруг забиває гол / AFP

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Успіх господарям у стартовому поєдинку квартету А принесли голи Флоріана Вірца (10-та хвилина), Джамали Мусіали (19), Кайя Хаверца (45+1, з пенальті), Нікласа Фюллькруга (68) та Емре Джана (90+3).

Автором єдиного м'яча у ворота німців став автогол Антоніо Рюдігера, який випадково забив у власні ворота на 87-й хвилині.

Німецька збірна після того, як забила п'ятий гол шотландцям / AFP

Розклад матчів другого дня Євро-2024

У суботу 15 червня відбудеться три поєдинки в групах А та B.

Команди зіграють матчі на стадіонах у Кьольні, Берліні та Дортмунді.