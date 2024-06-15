Сполучені Штати Америки виділять Україні ще 1,5 млрд доларів.

Про це на полях Саміту миру повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

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Більшість грошей піде на відновлення енергетичного сектору.

Зокрема, на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, та розширення виробництва електроенергії.

Допомога Україні від США: куди підуть гроші

У Білому домі очікують, що нова допомога заохотить інвестиції приватного сектору та підвищить стійкість України до збоїв в електропостачанні.

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Частину коштів планують спрямувати на вирішення гуманітарних потреб - допомогу внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від війни.

Це передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води, гігієнічних послуг для мільйонів українців.

Крім того, Вашингтон надає гроші для зміцнення цивільної безпеки. Йдеться про рятувальне обладнання для прикордонників і правоохоронців.

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«Ця підтримка допоможе їм безпечно діяти на передовій, щоб захищати територію України, рятувати мирних жителів, постраждалих від атак Кремля, захищати критичну інфраструктуру та розслідувати понад 120 тисяч зареєстрованих випадків воєнних злочинів та інших жорстокостей», йдеться у повідомленні Білого Дому.

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Саміт миру

Сьогодні у Швейцарії стартує Саміт миру.

У заході візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.

На найвищому рівні - президентів або прем'єр-міністрів - будуть представлені 57 держав. Делегації з Китаю не буде.

На конференції планують обговорити три пункти з української формули миру. Це ядерна безпека, продовольча безпека та свобода судноплавства й гуманітарні питання. Зокрема, повернення військовополонених і всіх депортованих українців.