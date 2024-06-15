Українська Формула миру має бути основою припинення війни, яку розв'язала Росія.

Але Київ готовий також до інших ідей та пропозицій, якщо вони поважають незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України.

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Про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перед початком Саміту миру у Швейцарії.

«Ми вважаємо, що абсолютно справедливо, що наша Формула миру Президента України є основою, тому що війна і агресія проти України. Тут треба абсолютно справедливо визнавати. Але ми наголошуємо та говоримо про це завжди, і наша позиція дуже чітка: ми відкриті до будь-яких пропозицій та ідей від усіх країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність та наш суверенітет», - сказав він.

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За його словами, для України важливо, щоб учасники конференції напрацювали спільний план, який підтримає більшість країн.

Комюніке Саміту буде відкрите до приєднання

Єрмак додав, що текст комюніке Саміту миру готовий і буде відкритий до підписання. Зокрема, до нього можуть долучитися й ті країни, які не приїхали на конференцію.

«Чітка позиція по комюніке. Воно є, воно розповсюджене між учасниками, і ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Комюніке буде відкрите для того, щоб до нього приєднались країни, які не доїхали на цей саміт», - додав Єрмак.

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У Саміті миру беруть участь 101 країна та організація

На Саміті миру у Швейцарії вдалося об'єднати 101 країну та міжнародну організацію. За словами президента Володимира Зеленського, частина країн і лідерів проявили інтерес до заходу, хоча й не беруть у ньому участь.

У Швейцарії немає представників Китаю. На думку керівника Офісу Президента, Пекін може долучитися до мирного процесу, якщо його принципи збігаються з позицією України.

«Що стосується участі країн, яких сьогодні тут немає, то думаю, що Президент Зеленський чітко сказав на пресконференції з президентом Байденом, що якщо принципи наші збігаються, наприклад, з Китаєм, то це цей діалог буде розпочато, і Китай приєднається до цього процесу. Якщо ці принципи якісь інші – то це не до нас», - сказав Єрмак.