Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка останні кілька місяців бореться з онкологією та проходить хіміотерапію, вперше у цьому році з’явилася на публіці.
Дружина принца Вільяма приєдналась до королівської родини під час військового параду Trooping the Color, яким офіційно відзначають день народження британського монарха.
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Кейт Міддлтон з'явилася на публіці вперше у 2024 році
Кейт прибула на парад зі своїми дітьми - принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.
Для заходу Кейт Міддлтон обрала елегантну сукню від улюбленого британського бренду Jenny Packham. Свій образ вона доповнила капелюшком від Philip Treacy.
Принцеса Уельська посміхалася та розмовляла з дітьми.
Thank you to everyone involved in Trooping the Colour. Always in awe of the work that goes into putting together such an incredible afternoon 🇬🇧💂@RoyalFamily pic.twitter.com/9UaYRXyi81— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 15, 2024
Після параду члени королівської родини зібралися на балконі Букінгемського палацу, щоб спостерігати проліт королівських ВПС.
Принцеса Уельська лікується від раку
Напередодні Кейт Міддлтон повідомила, що відвідає церемонію з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ.
Принцеса розповіла, що наразі має позитивний прогрес у проходженні хіміотерапії. Лікування триватиме ще кілька місяців.
«Я вчуся бути терплячою, особливо в умовах невизначеності. Сприймаю кожен день таким, яким він є, прислухаюся до свого тіла і дозволяю собі взяти такий необхідний час для зцілення», - зазначила вона.
У Кенсінгтонському палаці наголосили, що про повне повернення герцогині Кембриджської до церемоніальних обов'язків поки що не йдеться.