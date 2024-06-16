Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка останні кілька місяців бореться з онкологією та проходить хіміотерапію, вперше у цьому році з’явилася на публіці.

Дружина принца Вільяма приєдналась до королівської родини під час військового параду Trooping the Color, яким офіційно відзначають день народження британського монарха.

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Кейт Міддлтон з'явилася на публіці вперше у 2024 році

Кейт прибула на парад зі своїми дітьми - принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

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Для заходу Кейт Міддлтон обрала елегантну сукню від улюбленого британського бренду Jenny Packham. Свій образ вона доповнила капелюшком від Philip Treacy.

Принцеса Уельська посміхалася та розмовляла з дітьми.