Домовленості на саміті миру у Швейцарії стануть частиною миротворчого процесу.

Про це сказав президент Володимир Зеленський перед початком заходу.

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Глава держави зазначив, що у конференції беруть участь 101 країна та міжнародна організація.

У Швейцарії стартує Саміт миру

За словами президента, на конференції представлені всі континенти.

На порядку денному - три пункти: ядерна та продовольча безпека, а також гуманітарні питання.

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«День, коли ми спробуємо дати шанс дипломатії. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це злочинна та абсолютно не спровокована агресія Росії. Єдиний, хто її бажав - це Путін, але у будь-якому випадку світ сильніше. Саме тому народилася Формула миру. Формула єднання світової більшості заради миру, заради повної дієвості цілей та принципів Статуту ООН, міжнародного права, а отже і глобальної безпеки», – сказав президент.

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За його словами, деякі інші країни та лідери показали свою зацікавленість самітом, хоч і не приїхали на захід.

«Навіть якщо сьогодні їх тут немає, нам вдалося успішно повернути світу ідею, яка полягає в тому, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює, бо світ має силу», - наголосив Зеленський.