Домовленості на саміті миру у Швейцарії стануть частиною миротворчого процесу.
Про це сказав президент Володимир Зеленський перед початком заходу.
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Глава держави зазначив, що у конференції беруть участь 101 країна та міжнародна організація.
У Швейцарії стартує Саміт миру
За словами президента, на конференції представлені всі континенти.
На порядку денному - три пункти: ядерна та продовольча безпека, а також гуманітарні питання.
«День, коли ми спробуємо дати шанс дипломатії. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це злочинна та абсолютно не спровокована агресія Росії. Єдиний, хто її бажав - це Путін, але у будь-якому випадку світ сильніше. Саме тому народилася Формула миру. Формула єднання світової більшості заради миру, заради повної дієвості цілей та принципів Статуту ООН, міжнародного права, а отже і глобальної безпеки», – сказав президент.
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За його словами, деякі інші країни та лідери показали свою зацікавленість самітом, хоч і не приїхали на захід.
«Навіть якщо сьогодні їх тут немає, нам вдалося успішно повернути світу ідею, яка полягає в тому, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює, бо світ має силу», - наголосив Зеленський.
До діалогу згодом потрібно залучати й РФ, - президентка Швейцарії
Президентка Швейцарії Віола Амгерд переконана, що саміт стане внеском у підготовку простору для перемовин між Києвом та Москвою.
Вона вважає, що згодом до діалогу потрібно буде залучити й Росію.
«Ерозія поваги до міжнародного права шкодить не лише вам, але у тривалій перспективі всім. Якщо ми хочемо направити процес в напрямку миру, треба буде колись залучити також і Росію. Це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють. Тому ми і зібралися тут», - сказала Віола Амгерд.