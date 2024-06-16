Від початку доби на фронті вже відбулося 41 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 10:00.

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Бій за Вовчанськ: ЗСУ відбили атаку

На Харківському напрямку російські війська атакували підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська. Успіху не мали.

Також безуспішним був штурм окупантів на Лиманському напрямку. У штабі звітують, що українські захисники не втратили своїх позицій.

Ворог проявляє активність на Сіверському напрямку. Тут від початку доби відбулося п’ять бойових зіткнень.

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«Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника. В районі Роздолівки активність ворога зберігається - ще три бойових зіткнення продовжуються», - йдеться у повідомленні штабу станом на 10:00.

Найбільше атак на Покровському напрямку

На Покровському напрямку росіяни 18 спробували прорвати оборонні рубежі ЗСУ неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського.

Сили оборони відбили 9 атак. Ще стільки ж - тривають.

У штабі кажуть, що ситуація на цій ділянці фронту напружена.

Українські захисники відбили російський штурм біля Парасковіївки. Ще один бій триває біля Красногорівки. Це Курахівський напрямок.

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Сім разів окупанти намагалися наблизитися до наших позицій в районах Водяного та Урожайного на Времівському напрямку. Успіху не мали.

Також безуспішними були два російські штурми поблизу Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку.