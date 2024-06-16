У суботу, 15 червня, відбулися три матчі Євро-2024:

Група А. Угорщина - Швейцарія 1:3

Група B. Іспанія - Хорватія 3:0

Група B. Італія - Албанія 2:1

Угорщина програла Швейцарії

Збірна Угорщини поступилася команді Швейцарії з рахунком 1:3.

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Зустріч групи А відбулася у Кельні.

Серед швейцарців на полі відзначилися Квадво Дуа, Мішель Ебішер та Брель Емболо. З угорської команди гол забив Барнабаш Варга.

Угорщина - Швейцарія / AFP

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Іспанія розгромила Хорватію

Перший поєдинок групи В завершився впевненою перемогою збірної Іспанії над командою Хорватії - 3:0.

Команди грали у Берліні.

М'ячі на «Олімпіаштадіоні» забили Альваро Мората, Фабіан Руїс та Даніель Карвахаль.

Нападник хорватів Бруно Петкович не зміг забити пенальті.

Відтак, Іспанія вийшла в лідери турнірної таблиці групи В.

Іспанія - Хорватія / AFP

Збірна Італії перемогла Албанію

Італія та Албанія закривали програму другого ігрового дня на Євро-2024. На цьогорічному чемпіонаті італійська збірна захищає звання чинного чемпіона Європи.

Уже на перших секундах зустрічі албанці встановили рекорд.

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Півзахисник збірної Албанії Недім Байрамі забив у ворота італійців на 20 секунді. Це - найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи.

Однак збірна Італії потім відігралася. Голами у ворота супротивника відповіли Алессандро Бастоні та Ніколо Барелла.

Італія - Албанія / AFP

Євро-2024: розклад матчів 16 червня

У неділю відбудеться три матчі:

Польща - Нідерланди (Гамбург), 16:00

Словенія - Данія (Штутгарт), 19:00

Сербія - Англія (Гельзенкірхен), 22:00

Напередодні Німеччина перемогла Шотландію у першому матчі Євро-2024 з рахунком 5:1.