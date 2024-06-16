Росія не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених. Інакше б обмін у форматі «всіх на всіх» уже давно відбувся.

Так вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

РФ не хоче повертати своїх військовополонених

Омбудсмен зауважив, що Україна ніколи не відмовлялася від обмінів.

«Ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені - ред.) просто не потрібні», - сказав омбудсмен.

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Дмитро Лубінець назвав російською пропагандою чергові спроби Кремля звинуватити Київ у зриві обміну полоненими.

Він додав, що в питанні обмінів Україні допомагають кілька країн.

«Але ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично - нові гарні результати», - сказав він.

31 травня з російського полону повернули 75 українців

Під час останнього обміну полоненими вдалося повернути 75 українців.

Серед них - воїни Збройних сил України, нацгвардійці, прикордонники, та четверо цивільних.

Серед звільнених з російського полону - захисники острова Зміїний та десять оборонців Маріуполя.

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Тоді у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомляли, що щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Це був 52-й обмін від початку повномасштабного вторгнення.

Натепер з полону окупантів визволили 3210 захисників та захисниць України.