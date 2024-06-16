Найбільше російських атак від початку доби зафіксували на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 13:00.

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Армія РФ й надалі намагається протиснути нашу оборону на цій ділянці фронту.

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку

Від початку доби окупаційні війська 19 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського.

На даний час Сили оборони відбили 17 ворожих атак. Ще дві тривають.

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Армія РФ нарощує активність на Сіверському напрямку

Російські війська продовжують нарощувати активність поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки на Сіверському напрямку.

Від початку доби наші захисники відбили там п’ять ворожих штурмів. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник безуспішно штурмував західніше Іванівського.

«На Курахівському напрямку агресор штурмує підрозділи Сил оборони поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Водяного. Наші захисники на даній ділянці відбили дві ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають», - йдеться у зведенні.

На Времівському напрямку російська авіація завдала два удари п’ятдесятьма чотирма НАРами в районі Старомайорського.

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Тричі росіяни намагалися атакували позиції ЗСУ в районі Кринок на лівому березі Дніпра. Успіху не мали.

Росіяни б'ють по Харківщині КАБами

Російські терористи продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.

Зокрема, зі сторони Бєлгорода агресор двічі вдарив по Липцях.

За сьогодні на Харківському напрямку противник два рази атакував поблизу Вовчанська.

«Одна ворожа атака підрозділами Сил оборони успішно відбита, ще один бій - продовжується», - звітують у штабі.