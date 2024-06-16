Комюніке Саміту миру враховує всі принципові позиції, на яких наполягала Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Документ мають оголосити на заключній конференції.

Фінальне комюніке Саміту миру

За словами Кулеби, декларація буде відкритою - до неї можуть дочутися й ті країни, яких зараз немає на саміті.

«Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції, декларації. Вона буде відкрита для приєднання інших країн і після завершення саміту.... Текст збалансований, усі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані», - розповів дипломат.

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Міністр додав, що кілька країн проводять аналіз спільного комюніке і «вони готові приєднатися до нього, хоча їх немає зараз на саміті».

У Швейцарії не розглядали альтернативні формули миру, - Кулеба

Дмитро Кулеба наголосив, що в основі Саміту лежить українська формула миру - альтернативні варіанти у Швейцарії не розглядали.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

На думку очільника МЗС, головна перевага конференції в тому, що тут кожна країна може висловити свою позицію.

«Ми чуємо кожного і на цьому наголошував Президент у своєму зверненні на відкритті саміту. Це не такий саміт, який полюбляє Росія, щоб усіх зібрати й всі говорили в одну дудку з РФ. Саме через такий відвертий діалог ми можемо прийти до правильних рішень», - зауважив міністр.

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Переговори з Росією

Кулеба визнав, що колись Україні доведеться вести перемовини з РФ про завершення війни. Але запевнив - Київ не дозволить Москві говорити мовою ультиматумів.

«Звісно, ми прекрасно розуміємо, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка – ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз», - сказав Кулеба.

За його словами, останній ультиматум Володимира Путіна не викликав на саміті ніякого «апетиту», бо всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою - створити піар-хвилю напередодні конференції.

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Раніше аналітики ISW писали, що своїми заявами про нібито готовність до переговорів очільник Кремля хотів підірвати підтримку України країнами Заходу перед Самітом миру.