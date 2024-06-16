У неділю російські війська вдарили по селу Нова Полтавка Краматорського району на Донеччині.

Влучили по території приватного сектора.

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Росіяни вдарили по Новій Полтавці на Донеччині

Постраждало семеро мирних жителів. Серед них - двоє дітей.

«З осколковими пораненнями ушпиталено двох братиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку», - повідомили в прокуратурі області.

Пошкоджені приватні домогосподарства та автомобілі.