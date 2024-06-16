У неділю російські війська вдарили по селу Нова Полтавка Краматорського району на Донеччині.
Влучили по території приватного сектора.
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Росіяни вдарили по Новій Полтавці на Донеччині
Постраждало семеро мирних жителів. Серед них - двоє дітей.
«З осколковими пораненнями ушпиталено двох братиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку», - повідомили в прокуратурі області.
Пошкоджені приватні домогосподарства та автомобілі.
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Тип озброєння, з якого вдарили росіяни, встановлюється.