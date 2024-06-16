Путінський «мир», який передбачає окупацію регіонів України та її вразливість для майбутніх агресій, суперечить статуту ООН, базовій моралі та здоровому глузду.

Про це заявив радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван на Саміті миру.

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Салліван прокоментував «мирний план» Путіна

«Жодна відповідальна нація не може сказати: «Це розумна основа для миру». Це суперечить статуту ООН, базовій моралі та здоровому глузду. На противагу цьому, бачення миру, яке було висунуто тут сьогодні від багатьох різних країн, вкорінене у принципах, під якими ми підписалися, вкорінене у принципах, у світі яких всі ми хотіли б жити, тому що вони убезпечують нас», - наголосив Салліван.

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Він підкреслив, що бачення Саміту миру є правильним, і захід є важливим етапом на шляху до справедливого миру.

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В ISW пояснили, що означають заяви Путіна перед Самітом

Аналітики ISW переконані, що Путін спеціально озвучив вимоги до «мирних» переговорів за день до конференції у Швейцарії.

В Інституті вивчення війни вважають, що своїми заявами очільник Кремля хотів підірвати підтримку України.

В ISW додали, що російські офіційні особи зазвичай вдають зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб вплинути на рішення Заходу, а також добитися від світової спільноти превентивних поступок щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

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Шольц оцінив «мирну пропозицію» Путіна

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав «несерйозними» пропозиції Володимира Путіна щодо умов миру в Україні. Мовляв, такими заявами очільник Кремля хотів відволікти увагу від Саміту миру.

«Усі знають, що ця пропозиція не була серйозною, але мала стосунок до мирної конференції у Швейцарії», - сказав Шольц.