Упродовж доби армія РФ 347 разів обстріляла Запорізьку область, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
РФ обстріляла Запорізький регіон
За даними Федорова, під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Чарівне та Варварівка.
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Для атаки Росія застосувала 169 дронів різних типів і здійснила 5 обстрілів із РСЗВ та 172 із артилерії. Під ворожий авіаудар потрапило Чарівне.
Надійшли 3 повідомлення про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.
Росія майже 350 разів ударила по Запорізькій області – що відомо
Нагадаємо, що за 13 червня РФ завдала 346 ударів по населених пунктах Запорізького регіону.
Тоді ворожі сили використали 163 дронів різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 176 із артилерії, а від авіаудару вкотре постраждало Гуляйполе.
Надійшли 2 повідомлення про руйнування житла, проте мирне населення не постраждало.