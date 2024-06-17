Упродовж доби армія РФ 347 разів обстріляла Запорізьку область, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ обстріляла Запорізький регіон

За даними Федорова, під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Чарівне та Варварівка.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Для атаки Росія застосувала 169 дронів різних типів і здійснила 5 обстрілів із РСЗВ та 172 із артилерії. Під ворожий авіаудар потрапило Чарівне.

Advertisement

Надійшли 3 повідомлення про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.

Росія майже 350 разів ударила по Запорізькій області – що відомо

Нагадаємо, що за 13 червня РФ завдала 346 ударів по населених пунктах Запорізького регіону.

Тоді ворожі сили використали 163 дронів різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 176 із артилерії, а від авіаудару вкотре постраждало Гуляйполе.

Надійшли 2 повідомлення про руйнування житла, проте мирне населення не постраждало.

РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Більше по темі

РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу

Надійшли 9 повідомлень про руйнування житла.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни обстріляли Запорізьку область майже 330 разів за добу Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запорізьку область майже 330 разів за добу
Київ Пост
15г тому
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари РФ по паливних базах Запоріжжя Запоріжжя
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари РФ по паливних базах Запоріжжя
Київ Пост
1д тому
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу Запоріжжя
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Київ Пост
1д тому
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі Запоріжжя
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній На Саміті миру у Швейцарії погодили спільне комюніке
Далі » Хроніка війни в Україні. 17 червня: «Якщо Україна зазнає поразки, цивілізації кінець»