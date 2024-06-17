Упродовж доби армія РФ 347 разів обстріляла Запорізьку область, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ обстріляла Запорізький регіон

За даними Федорова, під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Чарівне та Варварівка.

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Для атаки Росія застосувала 169 дронів різних типів і здійснила 5 обстрілів із РСЗВ та 172 із артилерії. Під ворожий авіаудар потрапило Чарівне.

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Надійшли 3 повідомлення про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.