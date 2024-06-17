На передвиборчому мітингу, який відбувся минулими вихідними в Детройті (штат Мічіган), Дональд Трамп – кандидат на пост президента США від Республіканської партії, апологет Кремля і підсудний – пообіцяв, що в разі обрання покладе край проханням Києва по військову допомогу.

«Я вважаю Зеленського найбільшим комівояжером з усіх політиків в історії. Кожного разу, коли він приїжджає до нашої країни, він їде звідси з 60 мільярдами доларів, – проревів Трамп перед натовпом своїх прихильників. – Ось чотири дні тому він повіз із собою 60 мільярдів. Приїжджає додому і знову заявляє, що йому треба ще 60 мільярдів. І так без кінця і краю. Я дам цьому раду ще до того, як зайду в Білий дім. Я дам цьому раду».

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Програвши зі значним відривом на виборах 2020 року, Трамп підбурив людей на антиурядові протести й силове протистояння з метою відміни вже встановлених і затверджених результатів. Він також намагався шантажем і погрозами не надати Україні вже обіцяну допомогу, змушуючи Київ знайти компромат на свого тодішнього суперника Джо Байдена.

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«Будь ласка, F-16 для України», – сказав Сер Род Стюарт на концерті в Німеччині, але його освистали

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У п’ятницю британську легенду поп-музики Рода Стюарта освистали на концерті в Лейпцигу за те, що він висловив підтримку Україні. Про це повідомило видання Tag 24.

Оголошуючи свою пісню «Ритм мого серця», одягнений у жовте і блакитне співак дуже образливо говорив про російського президента Владіміра Путіна, а на екрані за ним демонструвалися фото війни, українського прапора і президента Володимира Зеленського.

За повідомленням низки інформагенцій, на це публіка відповіла свистом і осудливими вигуками. На нещодавніх виборах до Європейського парламенту в Німеччині рекордну підтримку отримали праві сили, особливо ті партії, які виступають проти надання фінансової допомоги Україні.

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Стюарт завжди активно виступав за Україну, і на концертах у Копенгагені й Амстердамі його підтримали дуже багато глядачів, а у Британії він навіть орендував будинок для українських біженців, пише агенція Франс Пресс (AFP).

Кремль повідомив про загибель ще одного свого журналіста

Російські медіа повідомили, що один із їхніх журналістів – кореспондент News.Ru Нікіта Цицаґі – загинув під час атаки дронів ЗСУ під Вугледаром, де вже три місяці тривають запеклі бої.

Теж на Донеччині за два дні до того загинув кореспондент російського державного телебачення.

У четвер у контрольованому росіянами прифронтовому селищі Гольмівському, що поблизу Горлівки, українські безпілотники вбили кремлівського телекореспондента і поранили ще одного.

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Речниця російського МЗС Марія Захарова сказала: «Це друга за тиждень атака на працівників медіа, і почерк такий же самий».

Завершився Саміт миру, тепер Швейцарія ініціюватиме переговори з Росією і Китаєм

На пресконференції після завершення дводенного Саміту миру, на якому світові лідери обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс оголосив, що планується детальне обговорення його результатів із країнами, які не приїхали на конференцію, в тому числі з Китаєм і Росією (останню взагалі не запрошували).

«У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції», – сказав Кассіс, додавши, що Швейцарія детально обговорюватиме результати Саміту з країнами, "у чиї двері ми стукали, але вони не приїхали, як, наприклад, Китай».

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Як зауважує Українська правда, Пекін відхилив запрошення, оскільки начебто не були виконані умови для його присутності, зокрема, участь Росії.