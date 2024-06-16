Учасники першого Саміту миру у Швейцарії погодили спільне комюніке.

Декларацію підписали 80 країн та 4 організації.

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Документ є відкритим. Тому до нього згодом можуть долучитися й ті країни, яких на заході не було.

Фото: Дмитро Лубінець, Telegram.

Комюніке визначає чіткі рамки для трьох сфер, у яких мають відбуватися подальші дискусії.

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Про це сказала президентка Швейцарії Віола Амгерд, яка приймала Саміт.

Вона наголосила - попри розбіжності, всі учасники погодилися, що потрібно дотримуватися міжнародного права і Статуту ООН.

«По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, контрольованим та екологічно сумісним. По-друге, неприпустимими є напади на торговельні судна в портах і на всьому шляху прямування, а також на порти і на цивільну портову інфраструктуру. По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені в рамках повного обміну полоненими. Всі депортовані та незаконно викрадені українські діти та всі інші незаконно затримані українські цивільні особи мають бути повернуті в Україну», - сказала Віола Амгерд за підсумками саміту.

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Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Комюніке Саміту миру: головні тези

Офіс президента України опублікував зміст документа.

Учасники заявили, що мають спільне бачення щодо таких аспектів:

будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю.

Українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні працювати безпечно та захищено під повним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ.

глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів.

Повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими.

Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.

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Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю.

Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам;

всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну.

Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну.

Зеленський анонсував другий Саміт миру

Володимир Зеленський впевнений, що конференція може мати практичні кроки на шляху до миру.

За його словами, триває робота над проведенням другого Саміту миру. На думку президента, захід має відбутися за місяці, а не роки.

«Ми маємо діяти швидко. Робота має тривати місяці, а не роки. Коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, то відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже до завершення війни та справедливого і тривалого миру», - сказав Зеленський.

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Глава держави додав, що вже є країни, які хотіли б прийняти другий Саміт миру й Україна почала обговорювати це питання.