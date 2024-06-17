Міністерка фінансів США Джанет Єллен заперечила твердження президента РФ Владіміра Путіна про нібито незаконність позики G7 Україні на суму 50 мільярдів доларів з прибутків заморожених активів російського Центробанку.

Про це пише The Hill.

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Використання активів РФ для підтримки України законне

"Немає ніякого сенсу в твердженні, що це крадіжка. Російські активи залишаються в цій установі. Вони були конфісковані. Інвестиції, які мала Росія, дозріли. Отже, кошти Росії знаходяться в готівці, але вони генерують дохід для установи, на який Росія не має жодних прав", – наголосила міністерка фінансів Джанет Йеллен.

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За її словами, партнери по коаліції вирішили заморозити та конфіскувати російські суверенні активи в юрисдикції G7 у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"З цієї суми більшість – близько 200 мільярдів доларів – знаходяться в бельгійській фінансовій установі, де вони генерують дохід, який не належить Росії та накопичувався в цій установі", – пояснила міністерка. Лідери G7 повідомляли, що не розморозять ці активи, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Також вона зазначила, що коаліція не розпадеться, як того бажає Путін, і запевнила, що G7 і надалі забезпечуватиме Україну ресурсами, необхідними для ведення цієї війни та підтримки економіки.

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Прибутки із заморожених активів РФ – що відомо

Нагадаємо, що 13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, посилаючись на рішення "Великої сімки", повідомив про передачу Україні 50 млрд доларів від заморожених російських активів.

Також Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надходження до України перших 1,5 мільярдів євро від заморожених активів РФ вже в липні. На попередній Конференції з відновлення України вонана голошувала на тому, що необхідно передати Україні заморожені активи, а 11 червня повідомила про можливість здійснення процесу відповідно до міжнародного законодавства.

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Водночас Уряд США використовуватиме закон REPO для ефективного вилучення прибутків із заморожених активів Центробанку. Положенняцього закону ухвалили в межах закону про додаткове фінансування потреб нацбезпеки США, який президент США Джо Байден підписав 24 квітня.