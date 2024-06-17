Нещодавно завершивши двотижневий збір, українська команда з нетерпінням чекає на румунів у понеділок. Цей матч стане для України першим із трьох на груповому етапі ЧЄ-2024.

Українська команда цілко готова до цього матчу. Під час підготовки наша збірна зіграла з Німеччиною, Польщею та Молдовою в серії підготовчих матчів, виставивши сильний склад проти німців.

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Потім Україна поекспериментувала з резервним складом проти Польщі. Результатом експерименту стала поразка. В останньому підготовчому матчі напередодні ЄВРО був сильний склад, схожий на той, який був у матчі проти Німеччини. У цій третій грі українці розібрали збірну Молдови. Результати проти німців і молдован повинні вселити впевненість у цю українську команду, оскільки вони беруть участь у змаганнях цього літа.

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Наставник Сергій Ребров, швидше за все, виставить найбільш досвідчених гравців у стартовому матчі. Він розуміє, що зараз не час для експериментів, і сподіватиметься почати цей турнір з перемоги.

Збірна України намагатиметься використати свій темп і швидкі контратаки в матчі проти Румунії в понеділок. Усе, окрім перемоги в цьому матчі, сприйматиметься як розчарування.

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Тим часом у Румунії був більш складний період підготовки до ЄВРО. Під час двотижневого збору румуни зустрілися з Болгарією та Ліхтенштейном. Обидва матчі завершилися нульовою нічиєю. Захист Румунії виглядає цілком пристойно, адже вони не поступилися в жодній грі, тренер національної збірної Едвард Йорденеску сподіватиметься, що він зможе отримати більше від своєї своєї команди.

Для Румунії це буде шостий виступ на чемпіонаті Європи. Їхній найкращий результат за останні п’ять чемпіонатів Європи був на ЄВРО-2000, де вони дійшли до чвертьфіналу змагань. Вони сподіватимуться, що цього не буде під час шостої участі на змаганнях.

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Румунія спробує використати свої захисні вміння, щоб стримати своїх суперників. Вони обіграли Швейцарію та Ізраїль і перемогли у своїй кваліфікаційній групі, а це означає, що вони будуть силою, яку варто поважати під час групового етапу.

Останні новини з команди

Для Сергія Реброва це будуть перші великі змагання на посаді головного тренера збірної України.

Віталій Миколенко травмувався під час товариського матчу збірної проти Молдови. Навряд чи він вийде в стартовому складі в матчі проти Румунії.

Більше половини нинішньої збірної України також брали участь у ЄВРО-2020, а це означає, що у них є великий досвід.

Це друге велике змагання Едварда Йорденеску з Румунією, першою була Ліга націй УЄФА, де Румунія брала участь у Лізі B. Хоча й опустилася до Ліги C.

Румунія має оновлений склад напередодні ЄВРО-2024.

Вона не брала участі в ЄВРО-2020, а це означає, що змагання цього літа будуть новими для багатьох гравців Румунії.

Прогнозований стартовий склад України проти Румунії:

Лунін

Конопля

Забарний

Матвієнко

Зінченко

Степаненко

Циганков

Судаков

Шапаренко

Мудрик

Яремчук

Прогноз стартового складу Румунії у матчі проти України:

Ніта

Ратіу

Драгусін

Раковицян

Банку

Ман

Стансіу

М. Марін

Р. Марін

Міхайла

Драгуш

Марк Темницький є акредитованим журналістом-фрілансером, який висвітлює євразійські події, і нерезидентом Євразійського центру Atlantic Council. Його можна знайти на X @MTemnycky.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.