Росія намагається розширити фронт і посилити наступальні дії, щоб визнажити ЗСУ, повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

РФ розширює фронт – що відомо

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За його словами, характер наступальних дій росіян майже не змінився. На Купянському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках ворог активно наступає з різною інтенсивністю.

Згідно з даними, основні зусилля війська РФ сконцентровані на Покровському напрямку, де знаходиться більшість ворожих ударних бригад і полків.

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"Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра", – додав Сирський.

Російські війська наразі нарощують інтенсивніть та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження Збройних сил, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних контрнаступальних дій. Сирський пов'язав це з тим, що РФ розуміє про зменшення шансів на власний успіх післґ надходження Україні озброєння та військової техніки й прибуття перших F-16.

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"Як ніколи раніше, армія потребує максимальної підтримки суспільства в усіх сенсах", – наголосив Сирський.