Росія намагається розширити фронт і посилити наступальні дії, щоб визнажити ЗСУ, повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
РФ розширює фронт – що відомо
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За його словами, характер наступальних дій росіян майже не змінився. На Купянському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках ворог активно наступає з різною інтенсивністю.
Згідно з даними, основні зусилля війська РФ сконцентровані на Покровському напрямку, де знаходиться більшість ворожих ударних бригад і полків.
"Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра", – додав Сирський.
Російські війська наразі нарощують інтенсивніть та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження Збройних сил, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних контрнаступальних дій. Сирський пов'язав це з тим, що РФ розуміє про зменшення шансів на власний успіх післґ надходження Україні озброєння та військової техніки й прибуття перших F-16.
"Як ніколи раніше, армія потребує максимальної підтримки суспільства в усіх сенсах", – наголосив Сирський.
Ситуація на Покровському напрямку
Нагадаємо, що у зведенні Генштабу за 16 червня повідомлялося про найбільшу кількість російських атак саме на Покровському напрямку.
Тоді армія РФ 19 разів атакувала позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського.
Також сили РФ нарощують активність на Сіверському напрямку. Там на зранку 16 червня ЗСУ відбили там п’ять ворожих штурмів. Тричі тоді окупанти намагалися атакували позиції ЗСУ в районі Кринок на лівому березі Дніпра. Успіху не мали.