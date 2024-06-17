Служба безпеки України знешкодила 1006 російських танків з початку вторгнення Росії до України в 2022 році, повідомляє СБУ.

СБУ знищила понад 1000 танків

Як зазначається, найбільша кількість ліквідованих танків зафіксована під час боїв у Донецькій та Харківській областях.

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Ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпрайони Сил оборони на Запоріжжі.

"Для вогневого ураження російської бронетехніки Служба безпеки проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ. Проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів", – пояснили в СБУ.

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Як додали в спецслужбі, значну кількість російської бронетехніки вразили ще на початкових рубежах для наступу, а частину з них вдалося ліквідувати разом із бойовим складом.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

"СБУ пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує «мінусувати» окупаційні угруповання рф, щоб наблизити нашу Перемогу", – наголосили в лужбі безпеки.

Росія втратила 350 тисяч вбитими та пораненими у війні проти України

Нагадаємо, що за словами міністра оборони США Ллойд Остіна, щонайменше 350 тисяч російських військовослужбовців вбили чи поранили, понад 2600 бойових машин РФ пошкодили з початку повномасштабної війни в Україні.

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Лише з вересня 2023 року у нових спробах атакувати армія РФ втратила на фронтах 2600 бойових машин.

Також за даними очільника Пентагону, ЗСУ потопили, ліквідували або пошкодили 24 російських судна в Чорному морі.