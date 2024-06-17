У ніч на 17 червня рейсовий автобус з 57 громадянами України, зокрема 42 неповнолітніми, зіткнувся із вантажівкою у повіті Констанца. Відомо про двох дорослих та двох дітей, яких доставили до лікарні, повідомляє Міністерство закордонних справ України (МЗС).

Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою у Румунії - що відомо

За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій Румунії, аварія сталася на залізничному переїзді в місцевості Торі-Верде-Міхай Вітязу. 15 осіб отримали медичну допомогу на місці. 4 осіб, з яких 2 дітей, госпіталізували в лікарню.

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Решта 49 осіб не потребували госпіталізації та були розміщені в спортивному залі міста Невода та забезпечені усім необхідним.

Посольство України в Румунії після ДТП перебувало на постійному зв'язку з румунським міністерством надзвичайних ситуацій, поліцією та лікарями. Українські консули та румунські рятувальники надали всю необхідну допомогу.

"Станом на зараз усі постраждалі після медичного огляду та допомоги були доставлені в спортзал міста Невода, де всі разом дочекалися іншого автобуса та продовжили поїздку", - зазначила консульська представниця Вікторія Ші.

У МЗС подякували румунським службам порятунку за співпрацю та побажали групі українців безпечної подальшої подорожі.

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Речниця ШІ за зразком української інфлюенсерки у МЗС України - що варто знати

Нагадаємо, що 1 травня Міністерство закордонних справ України запровадило речницю віртуального штучного інтелекту (ШІ), яка від імені міністерства повідомлятиме про оновлення консульства.

Віртуальна консульська представниця під назвою Вікторія Ші створена за подобою Розалі Номбре, української співачки та медіа-персони, народженої в Донецьку, яка здобула популярність серед українців як учасниця проєкту "Холостяк".