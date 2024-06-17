На Буковині, Закарпатті та Харківщині Служба безпеки України заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, повідомляють у спецслужбі.

СБУ ліквідувала 3 схеми для ухилянів

На Буковині затримали рецидивіста з Чернівецького району, який уже перебував під слідством за організацію каналу нелегального виїзду. Тоді суд обрав для фігуранта запобіжний захід, який не передбачав перебування під вартою, тому зловмисник продовжив поширювати в месенджері оголошення з пропизиціями допомоги у втечі до Євросоюзу військовозобов’язаним.

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Потім узгодження рецидивіст зустрічався з клієнтами, відвозив їх на своєму авто до кордону й показував лісові стежки в напрямку кордону сусідньої країни.

Також на Закарпатті затримали мешканця, який переправляв військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонну річку. Зловмисник прокладав для своїх клієнтів маршрут по мілині або мілководдю. На протилежному березі чоловіків зустрічали інші учасники схеми, які допомагали ухилянтам легалізуватись у зарубіжній країні.

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У Харківській області також затримали мешканця. Він своєю чергою торгував фальшивими посвідченнями про зняття з військового обліку. За даними СБУ, зафіксовані випадки зі спробами ухилянтів ввести в оману представників ТЦК, надаючи військовим видані ним підробні документи.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Які покарання чекають на фігурантів

СБУ за всіма викритими фактами проводять розслідування для встановлення обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Я зазначається, всі зі встановлення осіб зловмисників та їхнього ммісцезнаходження проводили спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

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СБУ затримала екснардепку, яка "заробляла" на ухилянтах до 100 тис. доларів

Нагадаємо, що 7 червня Служба безпеки викрила схему екснардепки, яка входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.

Вона організувала масову підробку документів для зняття з військового обліку та незаконного виїзду чоловіків за кордон. Так вона щомісяця заробляла до 100 тис. доларів, проте сума розподілялась між спільниками, серед яких були двоє колег фігурантки. До неї долучилися декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

Ймовірно, СБУ схопила Ірину Сисоєнко.