Рада ЄС 17 червня вирішила продовжити санкції, запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією, до 23 червня 2025 року, пише Європейська правда.

Санкції за незаконну анексію Криму – що відомо

Ці заходи вперше запровадили в червні 2014 року. Їхньою метою сталв заборонв на імпорт до ЄС товарів, інфраструктурних або фінансових інвестицій і туристичних послуг, що надходять із незаконно анексованого Криму або Севастополя.

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Також під обмеження потрапив експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, який можна використати в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах і пошуку, розвідці та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", – наголошується в заяві пресслужби Ради ЄС.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

G7 посилить заходи проти нафтового флоту, енергетики та металів Росії

Нагадаємо, що 14 червня, за підсумками саміту в Італії, G7 посилить тиск на російську нафту для обмежень майбутніх енергетичних проєктів Кремля й зниження його прибутків від торгівлі металами.

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Також Британія розширила санкції проти "тіньового флоту" танкерів Москви. Йдеться про 50 нових санкційних обмежень проти Росії, зокрема націлених на установи, які лежать в основі ворожої фінансової системи, та постачальників, які підтримують військове виробництво РФ.

Також Євросоюз запровадить санкції проти найбільшої російської судноплавної компанії "Совкомфлот". Як зазначається, вона стала головним перевізником російської нафтопродукції після того, як західні країни ввели обмеження проти пального з РФ. США на початку цього року накласти санкції на "Совкомфлот" і 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією.