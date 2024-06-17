Збірна України з футболу програла команді Румунії у своєму першому матчі групового раунду чемпіонату Європи-2024.

За збірну Румунії голами відзначилися Ніколає Станчу на 29 хвилині, Резван Марін на 53 хв. та Денис Дрегуш на 57 хв..

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Матч Румунія-Україна. Євро 2024. Група Е. Перший тур

Склади команд:

Україна - 23. Андрій Лунін, 17. Олександр Зінченко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля, 6. Тарас Степаненко (к), 19. Микола Шапаренко, 10. Михайло Мудрик, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 11. Артем Довбик.

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Запасні: 1. Георгій Бущан, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловерів, 5. Сергій Сидорчук, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 18. Володимир Бражко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Румунія - 1. Флорін Ніце, 2. Андрій Раціу, 3. Раду Дрегушин, 6. Маріус Марін, 11. Нікушор Банку, 15. Андрій Бурке, 17. Флорінел Коман, 18. Резван Марін, 19. Денис Дрегуш, 20. Ман, 21. Ніколає Станчу (к).

Запасні: 4. Адріан Рус, 5. Йонуц Неделчару, 7. Денис Алібек, 8. Олександру Чикелдеу, 9. Георге Пушкаш, 10. Яніс Хаджі, 12. Гораціу Молдован, 13. Валентин Міхейле, 14. Даріус Олає, 14. Даріус Олару, 14. Могош, 23. Діян Сореску, 24. Богдан Раковіцин, 25. Даніел Бірлігя, 26. Адріан Шут.

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Матч у групі Е Румунія — Україна обслуговувала суддівська бригада зі Швеції на чолі з 35-річним Гленном Нюбергом.

На лініях йому допомагали Махбуд Бейджі та Андреас Содерквіст. Обов’язки четвертого арбітра виконував норвежець Єспен Ескос.

У ролі арбітра системи VAR виступав нідерландець Роб Діперінк, а його асистента — француз Жером Брізар.

Чемпіонат Європи з футболу 2024: коли грає збірна України

Наступні матчі за вихід з групи Євро-2024 Україна зіграє:

21 червня, 16:00: Словаччина – Україна (Дюсельдорф)

26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт)

Тобто команда України на Євро-2024 зіграє три матчі групового етапу за дев'ять днів.

Паралельно у ці дні гратимуть й суперники збірної України по групі, за винятком матчу Бельгія — Румунія, він відбудеться 22 червня.