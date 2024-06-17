Воїни 22-ї окремої механізованої бригади затрофеїли російський "танк-сарай", а також взяли у полон його екіпаж на Краматорському напрямку в районі Кліщіївки, передає ОСУВ "Хортиця".
ЗСУ вперше захопили "танк-сарай"
Як зазначається в повідомленні, в районі Кліщіївки (Краматорський напрямок) воїни 22-ї окремої механізованої бригади захопили російський "танк-сарай" і взяли у полон його екіпаж.
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Його оператори безпілотних систем. Зазначається, що по танку здійснили скиди за допомогою БпЛА.
Танк зупинили завдяки артилерії на одному з рубежів. Після цього піхотинці з механізованого батальйону взяли в полон екіпаж разом з танком. Механік-водій заховався всередині разом з гранатою і намагався підірвати танк, проте українські війська вмовили його не вчиняти самогубство.
Росія застосовує "танки-сараї" на Донеччині та Харківщині
Ці "сараї" достатньо ефективні для захисту бронетехніки від дронів. РФ активізувала використання так званих "танків-сараїв" з початку квітня.
Їх помітили під час нового російського наступу на Харківщині та біля міста Часів Яр на Донеччині. РФ використовує таку технологію, оскільки ЗСУ застосовують різноманітні БПЛА, зокрема, FPV-дрони, для знищення особового складу та техніки противника.