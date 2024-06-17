Понад 535 млрд грн компанії-лідери оптової торгівлі заробили у 2023 році, повідомляє Опендатабот.

Топ-10 компаній оптової торгівлі – що треба знати

Кернел Трейд третій рік поспіль перша в рейтингу. Вона входить до групи Кернел Андрія Веревського, займається оптовою торгівлею зерном та соняшниковою олією. Водночас чистий прибуток компанії зменшився на 15% та склав 4,37 млрд грн. Наприкінці квітня 2024 року компанія змінила свій напрямок роботи у реєстрах з оптової торгівлі на виробництво олії.

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Компанія Окко експрес посіла друге місце. Її дохід у 2023 році склав 61,89 млрд грн, а чистий прибуток – 1,15 млрд грн.

Тедіс Україна входить до групи родини Кауфман. Дохід цього бізнесу зменшився на 5% до 61,53 млрд грн, а компанія зазнала збитків у розмірі 539 млн грн, проте Тедіс Україна все одно посіла третє місце в рейтингу. Вона займається оптовою торгівлею тютюновими виробами.

Компанія Бадм спеціалізується на оптовій торгівлі фармацевтичними препаратами та належить Олександру Дитятковському та Олександру Суходольському, посіла четверту позицію. Бадм збільшила власний дохід на 29% до 56,73 млрд грн, а прибуток у 2 рази – 3,89 млрд у 2023 році.

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Оптіма Фарм знову отримала п’яте місце рейтингу з доходом у 56,73 млрд грн, що на 28% більше, ніж у 2022 році. Власником компанії є Губський Андрій Іванович.

Компанія МХП Юрія Косюка спустилася з 4-го на 6-те місце Індексу, хоча й дохід збільшився на 12% до 50,65 млрд грн. Водночас компанія зазнала збитків у розмірі 1 млрд грн у 2023 році.

ДЛ Солюшн, створена в серпні 2022 року, власником якої є громадянин Ізраїлю Арі Вебер, посіла 7 місце. Компанія займається оптовою торгівлею тютюновими виробами. Її дохід склав 50,65 млрд грн і чистим прибутком у 61,36 млн грн.

ВОГ Ресурс, що в складі групи Континіум Сергія Лагура та Степана Івахіва займається торгівлею паливом. Компанія збільшила свій дохід на 30% до 50,13 млрд грн та показала найвищий приріст чистого прибутку серед конкурентів – у 7 разів – 275 млн грн.

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Водночас найбільший приріст доходу показала Фоззі коммерц, збільшила свій дохід у 7 разів до 41,85 млрд грн. Тим не менш, чистий прибуток скоротився у 10 разів у порівнянні з минулим роком. Компанія входить до групи Фоззі Груп Володимира Костельмана.

Метінвест-СМЦ Ріната Ахметова посіла останнє місце в рейтингу з доходом у 40,71 млрд грн. Минулоріч компанія, що займається оптовою торгівлею металом та металоконструкціями отримала прибуток у 881,55 млн грн.

Хто вибув з топ-10 компаній-лідерів оптової торгівлі

Зі списку вибули три компанії, які продавали пальне: Окко-бізнес партнер, ДТЕК Трейдінг та Вест Петрол Маркет, а також тютюнова компанія Філіп Морріс сейлз енд дистриб’юшн, незважаючи на зростання доходу на 36% у 2023 році.