У Полтавському районі внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі постраждали 16 осіб, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Атака на Полтавщину - що відомо

Правоохоронці зазначили, попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59. Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків,  приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

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Також Президент Володимир Зеленський висловив подяку всім службам, які працюють у Полтавській області на місці ворожого удару.

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«Сьогодні росіяни завдали удару по Полтавщині. Є постраждалі, зокрема діти. Усім надається необхідна допомога. Я дякую всім службам, які працюють на місці. Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям і щоб агресор відчув ціну за свій терор!», – зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що агресія РФ проти українців не припиняється ні на день.

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Рятувальникам знадобилося три доби, аби повністю ліквідувати вогонь на промисловому підприємстві.

«Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО, авіацією. І я дякую партнерам, які нам допомагають у цьому. Це справедлива відповідь на терор росіян», – заявив він.

«Кількість постраждалих збільшилася до 12 людей, серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували», – раніше зазначав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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За його словами, вибухом пошкоджено кілька багатоповерхівок.

 

Росія намагається розширити фронт і посилити наступальні дії - Сирський

Росія намагається розширити фронт і посилити наступальні дії, щоб визнажити ЗСУ, повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, характер наступальних дій росіян майже не змінився. На Купянському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках ворог активно наступає з різною інтенсивністю.

Згідно з даними, основні зусилля війська РФ сконцентровані на Покровському напрямку, де знаходиться більшість ворожих ударних бригад і полків.

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