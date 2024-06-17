У Полтавському районі внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі постраждали 16 осіб, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Атака на Полтавщину - що відомо

Правоохоронці зазначили, попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59. Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

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Також Президент Володимир Зеленський висловив подяку всім службам, які працюють у Полтавській області на місці ворожого удару.

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«Сьогодні росіяни завдали удару по Полтавщині. Є постраждалі, зокрема діти. Усім надається необхідна допомога. Я дякую всім службам, які працюють на місці. Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям і щоб агресор відчув ціну за свій терор!», – зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що агресія РФ проти українців не припиняється ні на день.

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«Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО, авіацією. І я дякую партнерам, які нам допомагають у цьому. Це справедлива відповідь на терор росіян», – заявив він.

«Кількість постраждалих збільшилася до 12 людей, серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували», – раніше зазначав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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За його словами, вибухом пошкоджено кілька багатоповерхівок.