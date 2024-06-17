Проливні дощі в Еквадорі спричинили розлив річок через який стався зсув на шосе в центральній частині країни. Загинуло щонайменше шестеро людей і ще 30 зникли безвісти, пише Укрінформ, посилаючись на AP.
Стихійне лихо в Еквадорі спричинило смерть людей - подробиці
Потік бруду і сміття зійшов зі схилу пагорба і зачепив три автомобілі, два будинки і автобус у місті Баньос, повідомила міська пожежна служба.
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У відомстві зазначили, що дев'ять людей зазнали поранень і їм була надана допомога. Шість тіл витягли з місця катастрофи, в той час, як іще 30 осіб, як вважається, опинилися в пастці під завалами бруду.
Баньос відоме серед туристів як відправна точка в джунглі Амазонки, знаходиться приблизно за 186 км на південь від столиці, Кіто.
Мер міста Баньос Мігель Гевара закликав жителів уникати небезпечних доріг і заявив, що влада поспішає очистити територію вздовж північного узбережжя, щоб знайти зниклих.
Негода в Еквадорі - що відомо
Протягом останніх кількох днів Еквадор та інші частини регіону заливають проливні дощі. По всій країні шторми принесли зливи і паводкові води, які обрушилися на автомагістралі і мости, перерізавши головну дорогу, що з'єднує високогір'я Еквадору з амазонськими провінціями.
Проливні дощі спричинили вихід із берегів кількох еквадорських річок. У неділю потік води з річки Піске затопив популярний аквапарк на північ від столиці.
Рятувальники в Еквадорі повідомили, що кілька зсувів заблокували або змили вулиці, а рятувальні роботи проходять повільно, оскільки злива продовжується.
Стихійні лиха у різних куточках світу - що варто знати
Напередодні в Індії штаті Сіккім внаслідок спричинених зливами масштабних зсувів ґрунту загинули щонайменше дев’ять людей, близько 2 000 туристів залишаються заблокованими через розмиті дороги та зруйновані мости.
У травні у Бразилії внаслідок потужних повеней загинуло щонайменше 85 людей. Повінь зачепила понад дві третини з майже 500 міст штату, а близько 150 000 людей стали вимушеними переселенцями.
Повені зруйнували дороги й мости в кількох містах, спричинивши зсуви ґрунту і залишивши по собі багато руйнувань. Були повністю або частково закриті птахофабрики, свиноферми.