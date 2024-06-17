Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) модифікували морські дрони Magura, які тримають в страху навіть російську авіацію. Зокрема на морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря".
Р-73 ― ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.
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Оснащені такими ракетами ударні морські дрони українського виробництва вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації, повідомляють в ГУР.
"Такі розробки ефективні ― росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. [...] Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", ― сказав командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним "Тринадцятий"
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Морський дрон Magura - що треба знати
Magura - це багатоцільовий військово-морський безпілотник, розроблений в Україні, який широко використовувався в атаках на російський Чорноморський флот, в основному шляхом тарану ворожих кораблів, завантажених вибухівкою.
Раніше Україна знищила кілька російських кораблів за допомогою безпілотників Magura в тому числі десантний корабель "Цезар Куніков", сторожовий корабель "Сергій Котов", швидкісні десантні кораблі "Серна" і "Акула", а також ракетний корвет класу "Тарантул" "Івановець".
"Чорноморський флот РФ за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки і оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед ― Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати", ― сказав представник ГУР Андрій Юсов "Фактам Тижня".