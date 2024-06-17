Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) модифікували морські дрони Magura, які тримають в страху навіть російську авіацію. Зокрема на морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря".

Р-73 ― ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.

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Оснащені такими ракетами ударні морські дрони українського виробництва вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації, повідомляють в ГУР.

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"Такі розробки ефективні ― росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. [...] Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", ― сказав командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним "Тринадцятий"

Морський дрон Magura - що треба знати

Magura - це багатоцільовий військово-морський безпілотник, розроблений в Україні, який широко використовувався в атаках на російський Чорноморський флот, в основному шляхом тарану ворожих кораблів, завантажених вибухівкою.