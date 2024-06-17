Суд міста Єкатеринбург 26 червня вперше розгляне справу щодо звинуваченого в Росії у шпигунстві журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Засідання відбудеться у закритому режимі, повідомляє Медиазона.

Суд над журналістом Гершковичем у Росії - що відомо

Генеральна прокуратура РФ висунула Гершковичу остаточне звинувачення 13 червня. За версією Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, громадянин США "за завданням ЦРУ" нібито збирав дані про діяльність Уралвагонзаводу.

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Згідно з Карним кодексом РФ, йому загрожує від 10 до 20 років ув'язнення.

Справа Гершковича - подробиці

У березні 2023 року 32-річного громадянина США Гершковича затримали під час поїздки до Єкатеринбурга і відтоді перебуває під вартою.

Незадовго до затримання Гершкович відвідував Нижній Тагіл, де знаходиться Уралвагонзавод. Депутат Заксобрання Свердловської області В'ячеслав Вегнер розповів, що репортер запитував його про ставлення росіян до «ПВК Вагнера» та роботу військових підприємств.

Зазначимо, що Уралвагонзавод входить до російської корпорації, що займається розробкою та виробництвом військової техніки, дорожньо-будівельних машин, залізничних вагонів.

Президент США Джо Байден називав його переслідування несправедливим та незаконним і наголосив, що журналіст виконував у РФ свій професійний обов'язок, щоб пролити світло на російську агресію в Україні.

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Також Конгрес США закликав визволити Гершковича. Законодавці назвали справу проти нього сфабрикованою, а звинувачення - безпідставними.

У виданні Bloomberg писали, що Президент РФ Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича з ініціативи високопосадовців.