Уряд Латвії надав Збройним силам України першу партію безпілотників, закуплених в рамках "Коаліції дронів". Вже відомо про підготовку другої партії, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс в інтерв’ю АрміяInform.

Латвія передала Україні БПЛА - що відомо

"Латвія організувала партію дронів і їх вже відправили. Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну", - сказав Спрудс.

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За його словами, Латвія, яка разом з Британією очолює "Коаліцію дронів", оголосила про зобов'язання внести цього року 20 млн євро на реалізацію цієї ініціативи.

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"Разом з цим коли ми рахуємо ті країни, які вже взяли на себе зобов'язання, то це понад 500 мільйонів, точніше, 549 мільйонів євро вже обіцяні державами-членами, партнерами в рамках "Коаліції дронів". Отже, наступний крок - ефективно використовувати це фінансування, і ми робимо це на декількох рівнях", - зазначив Спрудс.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Латвія не забороняє Україні бити по Росії наданою зброєю

Він також підтвердив, що Латвія не накладає жодних обмежень щодо використання наданої Україні зброї, зазначивши, що Росія — це країна-агресор, а Україна має право на самооборону.

«Тому коли ми надаємо нашу техніку, то Україна може використовувати її відповідно до своїх військово-стратегічних розрахунків і потреб», - зробив акцент міністр оборони Латвії.

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Коаліція дронів - що відомо

У рамках цієї ініціативи Україна отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.

Створення коаліції анонсували ще у січні 2024 року. Тоді з такою ініціативою виступила Латвія. 23 січня до ініціативи приєдналися Швеція та Велика Британія.

У лютому Коаліція дронів офіційно стартувала і почала поступово збільшуватися. 14 лютого Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів.

Окрім Британії та Латвії у Коаліції дронів офіційно беруть участь Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція.