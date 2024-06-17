Уряд Латвії надав Збройним силам України першу партію безпілотників, закуплених в рамках "Коаліції дронів". Вже відомо про підготовку другої партії, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс в інтерв’ю АрміяInform.
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"Латвія організувала партію дронів і їх вже відправили. Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну", - сказав Спрудс.
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За його словами, Латвія, яка разом з Британією очолює "Коаліцію дронів", оголосила про зобов'язання внести цього року 20 млн євро на реалізацію цієї ініціативи.
"Разом з цим коли ми рахуємо ті країни, які вже взяли на себе зобов'язання, то це понад 500 мільйонів, точніше, 549 мільйонів євро вже обіцяні державами-членами, партнерами в рамках "Коаліції дронів". Отже, наступний крок - ефективно використовувати це фінансування, і ми робимо це на декількох рівнях", - зазначив Спрудс.
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Латвія не забороняє Україні бити по Росії наданою зброєю
Він також підтвердив, що Латвія не накладає жодних обмежень щодо використання наданої Україні зброї, зазначивши, що Росія — це країна-агресор, а Україна має право на самооборону.
«Тому коли ми надаємо нашу техніку, то Україна може використовувати її відповідно до своїх військово-стратегічних розрахунків і потреб», - зробив акцент міністр оборони Латвії.
Коаліція дронів - що відомо
У рамках цієї ініціативи Україна отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.
Створення коаліції анонсували ще у січні 2024 року. Тоді з такою ініціативою виступила Латвія. 23 січня до ініціативи приєдналися Швеція та Велика Британія.
У лютому Коаліція дронів офіційно стартувала і почала поступово збільшуватися. 14 лютого Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів.
Окрім Британії та Латвії у Коаліції дронів офіційно беруть участь Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція.