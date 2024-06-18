Під час візиту до Білого дому в понеділок Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив президенту США Джо Байдену, що 23 з 32 членів Альянсу виконають 10-річне зобов'язання витрачати на оборону щонайменше два відсотки ВВП.

"Цього року члени НАТО збільшують витрати на оборону на 18 відсотків. Це найбільше зростання за останні десятиліття", — сказав Столтенберг на прес-конференції після зустрічі з Байденом в Овальному кабінеті.

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Члени НАТО погодилися на двовідсотковий поріг на саміті 2014 року, приблизно в той самий час, коли Росія незаконно анексувала Крим. На той час лише США, Велика Британія і обтяжена боргами Греція досягли цієї позначки. (Хоча Афіни протягом останнього десятиліття намагалися утримати борг нижче лімітів, встановлених ЄС, країна завжди перевантажувала себе військовими витратами через давні територіальні суперечки з Туреччиною).

Як зазначає агенція Франс-Пресс (AFP), Столтенберг востаннє повідомляв, що близько 20 членів Альянсу виконують цільовий показник, при цьому багато країн-членів Північної та Центральної Європи (особливо Німеччина) збільшують військові бюджети через неспровоковане вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

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Латвія відправила першу партію БПЛА в рамках розширеної "Коаліції безпілотників"

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив в інтерв'ю військовому виданню, що його країна відправляє першу партію безпілотників в Україну в рамках міжнародної "Коаліції безпілотників", яка зібрала близько 549 мільйонів євро на реалізацію проекту.

Вартість цієї партії з Риги – близько 20 мільйонів євро. У проєкті також беруть участь Канада, Німеччина, Естонія, Нідерланди, Швеція та Велика Британія. Латвія очолила ініціативу після візиту Спрудса до Києва в грудні минулого року.

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"Латвія підготувала партію безпілотників, і їх уже відправили. Зараз ми вже збираємо другу партію, яка незабаром буде відправлена в Україну, — сказав Спрудс в інтерв'ю українському військовому виданню "АрміяІнформ". – Отже, наступним кроком є ефективне використання цього фінансування, і ми робимо це на кількох рівнях".

"Україна може використовувати їх відповідно до своїх військово-стратегічних оцінок і потреб", — додав Спрудс, уточнивши, що немає жодних обмежень щодо цілей, навіть на території Росії.

Рано вранці в понеділок представники української військової розвідки заявили, що безпілотники Києва націлилися на військові об'єкти в Росії в межах 400 км від українського кордону. Російське державне ЗМІ "Астра" повідомило про пошкодження трубопроводу на металургійному заводі в Липецьку.

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Безпілотники відіграли вирішальну роль в обороні Харкова в останні дні, як розповів "Астрі" один російський солдат на ім'я Антон Андрєєв:

"Вони просто рубають нас на шматки. Нас посилають під кулемети, під безпілотники серед білого дня, як м'ясо. А командири просто кричать вперед!".