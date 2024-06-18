Під час візиту до Білого дому в понеділок Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив президенту США Джо Байдену, що 23 з 32 членів Альянсу виконають 10-річне зобов'язання витрачати на оборону щонайменше два відсотки ВВП.
"Цього року члени НАТО збільшують витрати на оборону на 18 відсотків. Це найбільше зростання за останні десятиліття", — сказав Столтенберг на прес-конференції після зустрічі з Байденом в Овальному кабінеті.
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Члени НАТО погодилися на двовідсотковий поріг на саміті 2014 року, приблизно в той самий час, коли Росія незаконно анексувала Крим. На той час лише США, Велика Британія і обтяжена боргами Греція досягли цієї позначки. (Хоча Афіни протягом останнього десятиліття намагалися утримати борг нижче лімітів, встановлених ЄС, країна завжди перевантажувала себе військовими витратами через давні територіальні суперечки з Туреччиною).
Як зазначає агенція Франс-Пресс (AFP), Столтенберг востаннє повідомляв, що близько 20 членів Альянсу виконують цільовий показник, при цьому багато країн-членів Північної та Центральної Європи (особливо Німеччина) збільшують військові бюджети через неспровоковане вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
Латвія відправила першу партію БПЛА в рамках розширеної "Коаліції безпілотників"
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив в інтерв'ю військовому виданню, що його країна відправляє першу партію безпілотників в Україну в рамках міжнародної "Коаліції безпілотників", яка зібрала близько 549 мільйонів євро на реалізацію проекту.
Вартість цієї партії з Риги – близько 20 мільйонів євро. У проєкті також беруть участь Канада, Німеччина, Естонія, Нідерланди, Швеція та Велика Британія. Латвія очолила ініціативу після візиту Спрудса до Києва в грудні минулого року.
"Латвія підготувала партію безпілотників, і їх уже відправили. Зараз ми вже збираємо другу партію, яка незабаром буде відправлена в Україну, — сказав Спрудс в інтерв'ю українському військовому виданню "АрміяІнформ". – Отже, наступним кроком є ефективне використання цього фінансування, і ми робимо це на кількох рівнях".
"Україна може використовувати їх відповідно до своїх військово-стратегічних оцінок і потреб", — додав Спрудс, уточнивши, що немає жодних обмежень щодо цілей, навіть на території Росії.
Рано вранці в понеділок представники української військової розвідки заявили, що безпілотники Києва націлилися на військові об'єкти в Росії в межах 400 км від українського кордону. Російське державне ЗМІ "Астра" повідомило про пошкодження трубопроводу на металургійному заводі в Липецьку.
Безпілотники відіграли вирішальну роль в обороні Харкова в останні дні, як розповів "Астрі" один російський солдат на ім'я Антон Андрєєв:
"Вони просто рубають нас на шматки. Нас посилають під кулемети, під безпілотники серед білого дня, як м'ясо. А командири просто кричать вперед!".
🇷🇺MT-LB got lost & delivered its assault unit right between #Ukraine defenses. 1st 3 soldiers got wounded by a drone strike during first seconds of the operation. The MT-LB proceeded to drive into oblivion even deeper into 🇺🇦-controlled positions. All russians were KIA: pic.twitter.com/c18jXX7AVZ— Midobecker 🇺🇸🇺🇦 🇮🇹🇮🇱 (@midobecker_1) June 17, 2024
За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару по Полтаві постраждали 22 людини
У понеділок російська крилата ракета завдала удару по місту Полтава, що за 140 км на південний захід від Харкова, поранивши щонайменше 22 мирних мешканців.
"За попередніми даними, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59", — повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. Представники прокуратури розповіли, що крилата ракета (дальність польоту якої становить близько 200 км) пошкодила дитячий садок, житлові будинки та лінії електропередач.
За даними прокуратури, серед постраждалих щонайменше шестеро дітей, одного з яких госпіталізували.
За попередніми даними, понад 50 000 будинків залишилися без електрики.
Британська розвідка прогнозує, що нове підвищення податків у Росії поповнить її казну на $29 млрд.
В останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії йдеться про те, що нещодавнє підвищення податків Кремлем призведе до того, що у 2025 році додатково буде отримано близько 2,6 трильйона рублів (приблизно 29 мільярдів доларів США). Британська розвідка вважає, що ці кошти, принаймні частково, "майже напевно" підуть на війну.
Планується, що податки на прибуток підприємств зростуть з 20 до 25 відсотків, а податок на найвищий рівень доходу в Росії збільшиться з 15 до 22 відсотків.
"Збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції і зростання невійськових секторів, – йдеться в повідомленні. – Економічне зростання Росії, найімовірніше, зумовлене високими державними інвестиціями у військові сектори економіки".
Незважаючи на посилення санкцій проти Кремля, міністерство економіки Росії прогнозує, що зростання ВВП у 2024 році складе близько 2,8%.
Путін продовжує чистку керівництва Міноборони
У понеділок президент Росії Владімір Путін замінив чотирьох заступників міністра оборони на нову гвардію вірних соратників: одну зі своїх родичок, сина колишнього прем'єр-міністра та експерта з фінансів. Таким чином, хазяїн Кремля продовжує тенденцію наповнення міністерства економістами.
Путін звільнив Ніколая Панкова, Руслана Цалікова, Татьяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на Анну Цивільову, Павла Фрадкова і Леоніда Горніна.
Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що Цивільова доводиться Путіну двоюрідною племінницею. Фрадков — син колишнього прем'єр-міністра Михаїла Фрадкова, а Горнін з травня 2018 року обіймав посаду першого заступника міністра фінансів.
"Ці призначення свідчать про те, що Путін віддає перевагу кандидатурам, яких він вважає лояльними до режиму, а також економістам, здатним поліпшити російську оборонно-промислову базу", — пишуть аналітики ISW.
У травні Путін замінив міністра оборони Серґєя Шойгу на колишнього першого віце-прем'єра, економіста Андрія Бєлоусова.