У понеділок, 17 червня, відбулися три матчі Євро-2024:

16:00. Група E. Румунія – Україна – 3:0

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19:00. Група E. Бельгія – Словаччина – 0:1

22:00. Група D. Австрія – Франція – 0:1

Румунія обіграла Україну

Національна збірна України з футболу зазнала поразки у Євро-2024 проти Румунії в Німеччині.

У стартовому поєдинку групи Е на "Альянц-Арені" у Мюнхені українська команда Сергія Реброва програла команді Румунії – 0:3.

М'ячі у ворота Андрія Луніна забили Ніколае Станчу (29-та хвилина), Разван Марін (53) та Деніс Драгуш (57).

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Румунія – Україна / Фото: Associated Press

Бельгія програла Словаччині

Другий матч у групі Е завершився мінімальною перемогою збірної Словаччини над командою Бельгії – 1:0.

Автором голу у Франкфурті-на-Майні став Іван Шранц, який відзначився на 7-й хвилині.

Бельгія – Словаччина / Фото: Associated Press

Франція перемогла Австрію

Команда Дідьє Дешама відкрила рахунок на 38-й хвилині завдяки автоголу захисника Максиміліана Вебера. Це четвертий автогол суперників у матчах з французами на чемпіонатах Європи, що є рекордним показником.

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Австрія – Франція / Фото: Associated Press

Євро-2024: розклад матчів 18 червня

У вівторок відбудуться два матчі:

Туреччина – Грузія, 19:00

Португалія – Чехія, 22:00

Результати матчів Євро-2024 16 червня

Нагадаємо, що в третій день чемпіонату відбулися матчі: між Словенією та Данією (1:1), Сербією та Англією (0:1), а також Польщею та Нідерландами (1:2).

Коли гратиме Україна на Євро-2024