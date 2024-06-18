У понеділок, 17 червня, відбулися три матчі Євро-2024:
16:00. Група E. Румунія – Україна – 3:0
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19:00. Група E. Бельгія – Словаччина – 0:1
22:00. Група D. Австрія – Франція – 0:1
Румунія обіграла Україну
Національна збірна України з футболу зазнала поразки у Євро-2024 проти Румунії в Німеччині.
У стартовому поєдинку групи Е на "Альянц-Арені" у Мюнхені українська команда Сергія Реброва програла команді Румунії – 0:3.
М'ячі у ворота Андрія Луніна забили Ніколае Станчу (29-та хвилина), Разван Марін (53) та Деніс Драгуш (57).
Бельгія програла Словаччині
Другий матч у групі Е завершився мінімальною перемогою збірної Словаччини над командою Бельгії – 1:0.
Автором голу у Франкфурті-на-Майні став Іван Шранц, який відзначився на 7-й хвилині.
Франція перемогла Австрію
Команда Дідьє Дешама відкрила рахунок на 38-й хвилині завдяки автоголу захисника Максиміліана Вебера. Це четвертий автогол суперників у матчах з французами на чемпіонатах Європи, що є рекордним показником.
Євро-2024: розклад матчів 18 червня
У вівторок відбудуться два матчі:
- Туреччина – Грузія, 19:00
- Португалія – Чехія, 22:00
Результати матчів Євро-2024 16 червня
Нагадаємо, що в третій день чемпіонату відбулися матчі: між Словенією та Данією (1:1), Сербією та Англією (0:1), а також Польщею та Нідерландами (1:2).
Коли гратиме Україна на Євро-2024
- П'ятниця, 21 червня, 16:00: Словаччина — Україна (Дюссельдорф);
- Середа, 26 червня, 19:00: Україна — Бельгія (Штутгарт).