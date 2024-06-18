Популярна українська актриса Ксенія Мішина відома завдяки своїй знаковій ролі в серіалі "Кріпосна", а також участі в таких шоу, як "Холостячка" та "Танці з зірками". Чи складно було стати акторкою, як це - виховувати самій сина, та що мотивує її рухатися вперед?
Біографія Ксенії Мішиної: що відомо про життя акторки?
Ксенія Мішина народилася в місті Севастополь нині окупованого Криму 18 червня 1989 року. Її батьки не пов'язували своє життя з мистецтвом: мати Наталія працювала бухгалтером, а батько Олександр був програмістом. Через кілька років вони розлучилися, і Ксенія залишилася з мамою, хоча тато всіляко продовжував підтримувати зв'язок зі своєю донечкою в Севастополі.
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У школі майбутня актриса вчилася непогано, але була бунтаркою та хуліганкою. Вона завжди намагалася захищати слабких, тому й встрявала в бійки. І хоча в дитинстві дівчина не вважала себе гарненькою, все змінилося в 2007 році, коли вона стала віцеміс на конкурсі "Севастопольська красуня" та здобула спеціальний приз глядацьких симпатій.
За порадою батьків після школи Ксенія переїхала до Києва, щоб вступити на економічний факультет університету. Згодом вона зрозуміла, що обрала для себе не ту професію, і повернулася на батьківщину, де якийсь час працювала аніматоркою, офіціанткою та в агентстві з нерухомості.
Першим кроком на шляху до акторської кар'єри стала участь у кастингу шоу "Україна сльозам не вірить" у 2010 році. Тоді головним призом проєкту були три ролі в мюзиклі Костянтина Меладзе. Ксенія продемонструвала свої вокальні, акторські й танцювальні здібності, але не пройшла жорсткий конкурсний відбір. Тож натомість вона вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого на акторський факультет у майстерню Д.М. Богомазова. Свій жаданий диплом Ксенія отримала у 2015 році й одразу почала працювати в Молодому театрі. Вже за 4 роки вона зіграла свою першу роль: Бетті в постановці "Мрії оживають" Київського театру на Подолі.
У 2011 році, під час навчання в університеті, Ксенія завагітніла від одруженого чоловіка. Тоді вона вважала, що це кохання на все життя, і твердо вирішила залишити дитину. Її обранець навіть розлучився й намагався побудувати з нею стосунки, але в них не склалося. Ксенія народила сина Платона, якого досі вважає найголовнішим чоловіком у своєму житті. Потім вона мала декілька романів, які так і не переросли в серйозні стосунки.
Зніматися в серіалах Мішина почала ще у студентські роки: вона вдало пройшла кастинг і її запросили в бойовик "Розпечений периметр". Там для актриси відкрилося справжнє вікно можливостей, але треба було викластися на 100%, щоб її помітили й запрошували зніматися далі. Ця звичка викладатися на всі 100% стала для неї нормою, тож вона досі дуже відповідально ставиться до проб на всі ролі й неймовірно засмучується, коли щось не вдається. Загалом Мішина — доволі чутлива особистість, яка вимагає від себе максимальних результатів, тож кожну відмову в ролі вважає особистим провалом.
Перша популярність прийшла до актриси після головної ролі в мелодрамі "Спокуса", де вона зіграла Каміллу — доньку олігарха, яка стала заручницею любовного трикутника. Пізніше вона отримала знакову роль Лідії в серіалі "Кріпосна", і ця роль зробила Мішину відомою на всю країну. Антагоністка Лідія Шефер наділена неймовірною красою, але дуже жорстким характером. Вона сильна, вимоглива і не вірить людям, і через це часто відчуває себе самотньою. Це була складна й багатошарова роль, яка дуже підійшла Мішиній та дозволила її проявити себе. Після цього актриса знялася ще в десятку кінокартин і зараз перебуває на піку своєї кар'єри.
Фільмографія Мішиної та її ролі у театрі
У 2015 році Мішина закінчила Київський Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого і почала підкорювати екрани всіх масштабів. Спочатку вона грала другорядні ролі, але щойно її талант помітили, її почали запрошувати на головні ролі. Наразі вона є ведучою шоу "Прокидайся" на телеканалі Ми — Україна+ і телешоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ, що позиціонується як "найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну".
Між цим, навесні 2024 року Мішина знялася на Балі для подкасту свого фітнес-тренера Сергія Пилькевича. Усі підписи до фото і відео, як і опис подкасту на YouTube-каналі Пилькевича, англійською мовою. Імовірно, фітнес-тренер працює на міжнародну аудиторію, але спілкується на своїх відео російською. Мішина — уродженка Криму — також взяла участь у записі, спілкуючись російською, хоча наголошує, що перейти на українську — її свідоме рішення. Фанати зірки не схвалили цей пасаж, але вона просто закрила коментарі під своїм дописом і мовчала кілька днів. Наразі Мішина продовжує удавати, що нічого не сталося, і ніяк не коментує ситуацію. Нагадаємо, у 2022-му вона заявляла, що "Любов до країни вимірюється не мовою, і навіть не паспортом".
Загалом за свою насичену кар'єру актриса встигла знятися в наступних фільмах та серіалах:
- 2014 — "Розпечений периметр"
- 2015 — "Погана сусідка"
- 2016 — "Selfieparty"
- 2016 — "Чудо за розкладом"
- 2016 — "На лінії життя"
- 2016 — "Дім на холодному ключі"
- 2017 — "Веселка в небі"
- 2017 — "Лінія світла"
- 2017 — "Спокуса"
- 2017 — "Спокуса-2"
- 2018 — "Місто закоханих"
- 2018 — "Спадкоємиця мимоволі"
- 2019 — "Кріпосна"
- 2019 — "Кровна помста"
- 2019 — "Маркус"
- 2019 — "Не відпускай"
- 2019 — "Підкидьок"
- 2019 — "Я тебе знайду"
- 2020 — "Гола правда"
- 2020 — "Сліди, що зникають"
- 2020 — "Жіночі секрети"
- 2020 — "Сашина справа"
- 2020 — "Ти тільки мій"
- 2020 — "Мій чоловік, моя жінка"
- 2021 — "Мовчання"
- 2021 — "Клятва лікаря"
- 2021 — "Зломовчання"
Участь у шоу та особисте життя Ксенії
Ксенія Мішина має приємну зовнішність, яка відповідає загальноприйнятим стандартам краси, тому окрім кар'єри актриси вона пробувала себе в модельному бізнесі та брала участь у кількох конкурсах краси. Сама актриса вважає себе достатньо привабливою, але твердо впевнена, що зовнішність не вирішує всі питання, адже головне — це особистість людини.
"Внутрішня сила бути культурним, дисциплінованим, натхненним і творчим — ось, що світиться в людях. І якщо є це світло, будь-яке обличчя стає правильним і привабливим. Будь-який зовнішній, на перший погляд, недолік стає родзинкою. Це харизма, привабливість, енергія або краса, вирішуйте самі. Для мене все це одне і те ж", — написала Мішина у своїх соцмережах.
У шостому сезоні шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" Мішина виступала разом з Євгеном Котом. У прямих ефірах акторка й хореограф станцювали фокстрот, танго, вальс, джаз, хіп-хоп, джаз-модерн, джайв, румбу, самбу та фристайл. Кожний новий виступ на паркеті був неймовірно захопливим, і ця танцювальна пара вражала своєю пластикою та оригінальними перевтіленнями. Не дивно, що актриса перемогла в цьому сезоні.
У 2020 році Ксенія також стала героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" на каналі СТБ. За можливість стати обранцем актриси боролися 12 чоловіків, але у фіналі Ксенія обрала Олександра Еллерта. Це було доволі неочікувано для фанатів, адже здавалося, що Еллерт довгий час не був її фаворитом. Якийсь час пара справді насолоджувалася товариством один одного, однак влітку 2022 року Мішина оголосила про розлучення з Еллертом. Вона попросила шанувальників не ставити запитань, лише сказала, що казка на екрані має мало спільного з реальним життям.
До речі, після участі в шоу "Холостячка" її гонорар зріс десь на 50%. Тож у 2021 році зірка кіно й телебачення вирішила спробувати себе у ролі судді талант-шоу "Україна має талант", яке вийшло на СТБ до 30-річчя Незалежності України. Партнерами Ксенії були Сергій Притула та Євген Кот.
Останній час актриса потребує трохи приватності й не афішує подробиці свого особистого життя, наголошуючи, що єдиним чоловіком, якого вона завжди обирає, є її син Платон. У 2023 році хлопчик отримав свою першу пропозицію роботи — зіграти в серіалі роль кримського татарина на ім'я Фікрет. За словами Мішиної, це дуже цікава роль сучасного хлопця — хакера та тіктокера. Сам Платон зізнається, що зіграти цю роль йому вдалося досить легко, хоча, як стверджує Мішина, раніше її син навіть не думав про акторську кар’єру та не дуже охоче ходив на різні кастинги.
"Ми якось не очікували, що таке в його житті станеться. Але йому дуже подобається. Спочатку він говорив: "Ні, ні. Це не моє. Я не хочу". Я кілька разів водила його на якісь кастинги. Він казав: "Ні". А тут склалося все швидко, і відразу сказали: "Давайте спробуємо". Так, ми розуміємо, що це перший досвід, але ми готові нести за це відповідальність, давайте будемо займатися, ось вам коуч. Тому що ми хочемо спробувати хлопчика", — зазначила українська зірка.