Популярна українська актриса Ксенія Мішина відома завдяки своїй знаковій ролі в серіалі "Кріпосна", а також участі в таких шоу, як "Холостячка" та "Танці з зірками". Чи складно було стати акторкою, як це - виховувати самій сина, та що мотивує її рухатися вперед?

Біографія Ксенії Мішиної: що відомо про життя акторки?

Ксенія Мішина народилася в місті Севастополь нині окупованого Криму 18 червня 1989 року. Її батьки не пов'язували своє життя з мистецтвом: мати Наталія працювала бухгалтером, а батько Олександр був програмістом. Через кілька років вони розлучилися, і Ксенія залишилася з мамою, хоча тато всіляко продовжував підтримувати зв'язок зі своєю донечкою в Севастополі.

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У школі майбутня актриса вчилася непогано, але була бунтаркою та хуліганкою. Вона завжди намагалася захищати слабких, тому й встрявала в бійки. І хоча в дитинстві дівчина не вважала себе гарненькою, все змінилося в 2007 році, коли вона стала віцеміс на конкурсі "Севастопольська красуня" та здобула спеціальний приз глядацьких симпатій.

За порадою батьків після школи Ксенія переїхала до Києва, щоб вступити на економічний факультет університету. Згодом вона зрозуміла, що обрала для себе не ту професію, і повернулася на батьківщину, де якийсь час працювала аніматоркою, офіціанткою та в агентстві з нерухомості.

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Першим кроком на шляху до акторської кар'єри стала участь у кастингу шоу "Україна сльозам не вірить" у 2010 році. Тоді головним призом проєкту були три ролі в мюзиклі Костянтина Меладзе. Ксенія продемонструвала свої вокальні, акторські й танцювальні здібності, але не пройшла жорсткий конкурсний відбір. Тож натомість вона вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого на акторський факультет у майстерню Д.М. Богомазова. Свій жаданий диплом Ксенія отримала у 2015 році й одразу почала працювати в Молодому театрі. Вже за 4 роки вона зіграла свою першу роль: Бетті в постановці "Мрії оживають" Київського театру на Подолі.

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У 2011 році, під час навчання в університеті, Ксенія завагітніла від одруженого чоловіка. Тоді вона вважала, що це кохання на все життя, і твердо вирішила залишити дитину. Її обранець навіть розлучився й намагався побудувати з нею стосунки, але в них не склалося. Ксенія народила сина Платона, якого досі вважає найголовнішим чоловіком у своєму житті. Потім вона мала декілька романів, які так і не переросли в серйозні стосунки.

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Ксенія Мішина та її син Платон

Зніматися в серіалах Мішина почала ще у студентські роки: вона вдало пройшла кастинг і її запросили в бойовик "Розпечений периметр". Там для актриси відкрилося справжнє вікно можливостей, але треба було викластися на 100%, щоб її помітили й запрошували зніматися далі. Ця звичка викладатися на всі 100% стала для неї нормою, тож вона досі дуже відповідально ставиться до проб на всі ролі й неймовірно засмучується, коли щось не вдається. Загалом Мішина — доволі чутлива особистість, яка вимагає від себе максимальних результатів, тож кожну відмову в ролі вважає особистим провалом.

Перша популярність прийшла до актриси після головної ролі в мелодрамі "Спокуса", де вона зіграла Каміллу — доньку олігарха, яка стала заручницею любовного трикутника. Пізніше вона отримала знакову роль Лідії в серіалі "Кріпосна", і ця роль зробила Мішину відомою на всю країну. Антагоністка Лідія Шефер наділена неймовірною красою, але дуже жорстким характером. Вона сильна, вимоглива і не вірить людям, і через це часто відчуває себе самотньою. Це була складна й багатошарова роль, яка дуже підійшла Мішиній та дозволила її проявити себе. Після цього актриса знялася ще в десятку кінокартин і зараз перебуває на піку своєї кар'єри.