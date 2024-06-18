З чотирьох батальйонів Рафахської бригади ХАМАС два майже повністю ліквідовані, а можливості двох інших погіршилися внаслідок операцій ЦАХАЛу, пише Times of Israel.

ЦАХАЛ знищив половину бойовиків ХАМАСу

Як зазначається, Армія оборони Ізраїлю вивела з ладу близько половини бойових сил ХАМАС у Рафаху, знищивши щонайменше 550 бойовиків. 162-га дивізія ЦАХАЛу понад 40 днів бере участь у бойових діях у Рафаху.

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Вона взяла під контроль східну околицю міста та пункт перетину кордону з Єгиптом на початку травня. Згодом ЦАХАл взяв під контроль увесь кордон між Єгиптом і сектором Газа, відомий як Філадельфійський коридор, і просунулася до північно-західного району Тель-Султана.

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За даними Армії оборони Ізраїлю, два батальйони ХАМАСу – Ябна (Південь) і Східний Рафах – майже повністю ліквідовані, а можливості двох інших – Шабури (Північ) і Тель-Султану (Захід) – погіршилися завдяки операціям ЦАХАЛ.

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"Щонайменше 25 "довгих" тунелів, які досягають кордону з Єгиптом, деякі з яких, ймовірно, переходять на Синай і використовувалися ХАМАС для контрабанди зброї", – додали в ЦАХАЛ.

Операція ЦАХАЛ у Рафаху – що відомо

Ізраїль може призупинити війну з ХАМАСом лише на 42 дні. Про це заявляв прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

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За його словами, війна не закінчиться, якщо Ізраїль не досягне усіх своїх цілей. Також Нетаньяху підтвердив, що дві цілі, заявлені протягом війни, залишаються незмінними.

Ізраїль завершив операцію на півночі Гази. За підрахунками Армії оборони Ізраїлю, під час операції в Джабалії було вбито близько 500-600 терористів. Знищення 350 підтверджено після боїв і авіаударів. В ході операції ЦАХАЛ здійснив понад 200 авіаударів, знищивши значну кількість озброєних палестинців, серед яких кілька високопоставлених командувачів ХАМАС.

Підземні тунелі ХАМАС протяжністю близько 12 кілометрів зруйнували ізраїльські сапери після того, як війська ЦАХАЛ здійснили атаку на підземні мережі.