"Ісламська держава" хотіла організувати другий теракт у торгівельному центрі після першого нападу на концертний зал "Крокус Сіті Хол" у Москві, пише Hürriyet.

ІДІЛ планувала новий теракт

Як зазначається, організація планувала черговий напад після першого, тобто на концертний зал "Крокус Сіті Хол" у Москві. Його збиралися реалізувати в "людному торгівельному центрі".

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Проте, за даними видання, турецька розвідка запобігла другій великій атаці, повідомивши про це Москву.

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Також повідомляється, що нападники на "Крокус Сіті Хол" мешкали в Москві тривалий час і на певний період виїжджали до Туреччини з метою продовження терміну проживання. Терористи-таджики також причетні до нападу на церкву Святої Марії в Стамбулі.

Терористична організація ІДІЛ – що відомо

Нагадаємо, що відповідальність за напад на концертний зал у Підмосков’ї 22 березня взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Це сталося за два тижні після того, як посольство США в Москві попередило про можливий теракт.

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