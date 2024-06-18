"Ісламська держава" хотіла організувати другий теракт у торгівельному центрі після першого нападу на концертний зал "Крокус Сіті Хол" у Москві, пише Hürriyet.

ІДІЛ планувала новий теракт

Як зазначається, організація планувала черговий напад після першого, тобто на концертний зал "Крокус Сіті Хол" у Москві. Його збиралися реалізувати в "людному торгівельному центрі".

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Проте, за даними видання, турецька розвідка запобігла другій великій атаці, повідомивши про це Москву.

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Також повідомляється, що нападники на "Крокус Сіті Хол" мешкали в Москві тривалий час і на певний період виїжджали до Туреччини з метою продовження терміну проживання. Терористи-таджики також причетні до нападу на церкву Святої Марії в Стамбулі.

Терористична організація ІДІЛ – що відомо

Нагадаємо, що відповідальність за напад на концертний зал у Підмосков’ї 22 березня взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Це сталося за два тижні після того, як посольство США в Москві попередило про можливий теракт.

Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні
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Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

Невідомі в камуфляжі відкрили вогонь перед концертом гурту "Пікнік". Згодом там спалахнула масштабна пожежа. Перші повідомлення вказували на те, що було багато втрат - за оцінками, від 15 до 40 убитих і до 100 поранених, а невідома кількість була все ще заблокована в будівлі.

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що стрілянина в концертному залі "Крокус" була спланованою провокацією РФ для нагнітання "антиукраїнської істерії". 

 

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