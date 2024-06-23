Міністерства оборони України та Франції підписали контракт на постачання системи Control Master 200. Це не просто радар, а комплекс, що складається з радару Ground Master 200 та електронної системи ControlView GBAD C2, що аналізує всю радіолокаційну інформацію та надає пусковим установкам систем ППО точні дані для наведення ракет та цілевказання.

Система Control Master 200 дозволяє контролювати повітряний простір у радіусі 250 кілометрів та близько 100 кілометрів в умовах бойових дій із застосуванням потужних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР). Це завдання покладене на трикоординатний багатофункціональний радар середнього радіусу дії – Ground Master 200.

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Трикоординатний радар (3D радар) — це система, яка визначає відстань і напрямок у трьох вимірах. На відміну від двокоординатного радару, який надає лише дальність і азимут, 3D-радар вимірює й висоту. Завдяки цьому 3D-радари дозволяють точно визначати місцезнаходження кожного об’єкта, його висоту та траєкторію руху.

Радар розміщується у стандартному 20-футовому морському контейнері, що дозволяє легко транспортувати його звичайними вантажівками, потягами, літаками і навіть деякими гелікоптерами. Ground Master 200 зручний не лише з точки зору логістики: контейнер оснащений власним електрогенератором, а налаштувати радар на роботу можна за 15 хвилин після прибуття на позицію. Згортання системи також надзвичайно швидке, адже займає лише 10 хвилин, після чого радар можна перемістити на іншу позицію. Автономність і легкість транспортування дозволяють Україні оперативно змінювати місце розташування радара, забезпечуючи максимальну безпеку його операторів. Висока мобільність системи також допомагає швидко доставляти радар на інші, актуальніші ділянки фронту, де його робота може бути більш необхідною. Варто зазначити, що радаром Ground Master 200 можна керувати як із середини контейнера, так і віддалено, з більш захищених місць.

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GM200 вперше був представлений у червні 2010 року. Максимальна швидкість оновлення інформації на радарі становить 1,5 секунди, а електроніка використовує штучний інтелект у своїх алгоритмах, що допомагає спростити роботу операторів і підвищити загальну ефективність комплексу. У звичайному режимі радар здійснює 20 обертів за хвилину, але за потреби може обертатися вдвічі швидше, хоча це знижує радіус виявлення з 250 до 100 кілометрів. GM200 може виявляти повітряні цілі – такі, як літаки, гелікоптери, ракети та БПЛА, а також надводні цілі, артилерійські снаряди та міни. Зона виявлення цілей по висоті досягає 24 кілометрів. Тобто, радар може працювати й проти балістичних ракет.

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Функція виявлення артилерії може кардинально змінити ситуацію на окремих ділянках фронту. За допомогою цього радара можна виявляти не лише випущені артилерійські снаряди, а й місцезнаходження самих артилерійських позицій. Система здатна розрахувати місце влучання ворожої артилерії чи ракети ще під час польоту, що дозволяє оперативно реагувати на загрози та підвищує ефективність захисту.

Характеристики системи дозволяють контролювати та прикривати цілі сектори з розгорнутими у них підрозділами. В Україні ця система може використовуватися не лише для прикриття стаціонарних об'єктів, а й для тактичного інформування військ на полі бою. Вона здатна зберегти багато життів українських військових, надаючи їм певний час для пошуку укриття під час артилерійського обстрілу.

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Конструкція радару дозволяє одночасно стежити за цілями на малих і великих висотах, а також за швидкими й повільними цілями.

Control Master 200 виготовляє французька оборонна компанія Thales Group. Радарні системи цієї компанії використовуються в арміях ОАЕ, Норвегії та України.

Control Master 200 має відкриту сучасну архітектуру, що дозволяє інтегрувати його майже в будь-який сучасний комплекс ППО країн НАТО. Особливо добре ці системи інтегруються з переданими Україні раніше французькими комплексами ППО SAMP/T. Використання Control Master 200 у тандемі з SAMP/T значно розширить можливості цього комплексу, оскільки базовий радар Thomson-CSF ARABEL, який використовується в SAMP/T, здатний виявляти лише типові повітряні цілі на відстані до 80-100 кілометрів.

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Україна отримає нову систему Control Master 200 прямо з заводу-виробника, а не з уже використовуваних раніше комплексів інших армій.

ControlView GBAD C2, що входить до складу системи Control Master 200, є високоцифровізованою сучасною системою контролю всіх систем і показників радару. Уся інформація, зібрана радаром, передається на ControlView GBAD C2, що аналізує її та передає вказівки на інші комплекси ППО у реальному часі. Саме ця комунікаційна система відповідальна за інтеграцію комплексу з пусковими установками інших виробників.

Поставки подібних радіолокаційних систем мають критичне значення для України. Поінформованість українських військ на полі бою збереже тисячі життів, а можливість визначення ворожих артилерійських позицій забезпечить ефективне та швидке знищення російської артилерії, яка за чисельністю значно переважає українську.

Але варто розуміти, що передача радарів – це лише половина справи. Для використання цих систем на повну потужність Україна потребує додаткових засобів ППО. Особливо потрібні системи типу C-RAM, або DAMA, що здатні знищувати артилерійські снаряди та міни, використовуючи цілевказання з подібних 3D-радарів.

Варто сконцентруватися не лише на можливості надання військам часу на пошук укриття, а й на можливості повного запобігання прицільної роботи ворожої артилерії. Деякі комплекси C-RAM гарантують знищення артилерійських снарядів з відстані декількох кілометрів, з вірогідністю більше 70%.

Крім того, РЛС Control Master 200 здатна фіксувати запуск керованих авіабомб, розраховувати їхню траєкторію й наводити на них засоби знищення, що має особливе значення для української оборони, зважаючи на інтенсивність використання цих боєприпасів росіянами у війні проти України.