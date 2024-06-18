КНР має нести відповідальність за підтримку Росії у війні з Україною, пише BBC, цитуючи генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Китай заплатить за підтримку Росії

"Китай "намагається всидіти на двох стільцях", підтримуючи військові зусилля РФ, а також намагаючись підтримувати відносини з європейськими країнами.", – йдеться в повідомлення.

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Як зазначає, Столтенберг, це неможливо виконувати в довгостроковій перспективі.

Згідно з даними, КНР ділиться з РФ технологіями, зокрема мікроелектронікою, яка є головною для створення ракет та іншої зброї, яку Кремль використовує у війні проти України.

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Також Столтенберг заявив про те, що наа певному етапі Альянс розгляне санкційні заходи, якщо Китай не змінить власну поведінку щодо підтримки Росії.

"РФ усе більше приєднується до клубу авторитарних країн, серед яких Іран, Китай та Північна Корея", – наголосив генсек НАТО.

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Підтримка РФ від Китаю – що відомо

Китайський уряд заперечив причетність країни до спроби зірвати Саміт миру у Швейцарії. Як зазначали в уряді КНР, Пекін надає велике значення відносинам із Україною та залишається її найбільшим торговельним партнером. Також там наголосили про прозорість ставлення до формули миру.

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Раніше, 16 травня, Сі Цзіньпінь під час переговорів у межах свого державного візиту підтвердив обіцянку КНР залишатися в дружніх стосунках із РФ.

Як пояснював китайський лідер, такі зв’язки дозволяють намічати стратегічні напрями для збереження здорової і стійкої динаміки розвитку китайсько-російських відносин, що "давалися зовсім нелегко і заслуговують на найдбайливішу охорону".