Слідчий комітет і військова контррозвідка ФСБ звинуватили у знищенні літака повітряно-космічних сил РФ А-50У командира 138-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил України (ЗСУ) полковника Миколу Дзямана. Суд у Москві оголосив його у рошук і заочно заарештував, повідомляє “Комерсант” із посиланням на матеріали слідства.

У повідомленні йдеться, що оскільки літак вартістю $350 млн був атакований у небі над Росією і безпосередньо в бойових діях участі не брав, порушено кримінальну справу про теракт.

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Зокрема, за версією слідства, 23 лютого 2024 року російський літак А-50У патрулював повітряний простір над Краснодарським краєм. Полковник ЗСУ Дзяман нібито усвідомлював, що повітряне судно безпосередньо не призначене для бойових дій в Україні, перебуває над територією Росії та не має озброєння, але віддав підлеглим наказ атакувати його, пише “Комерсант”.

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Ракетний удар призвів до знищення літака та загибелі десяти членів екіпажу, які перебували на його борту.

Знищення російського А-50У - що треба знати

23 лютого українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Його «приземлили» над Азовським морем. Це була успішна спільна спецоперація Головного управління розвідки (ГУР) та Повітряних сил України.

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У ГУР тоді повідомили, що після збиття А50У росіяни відкликали з бойової роботи ще 5 своїх літаків. Частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.