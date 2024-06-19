Адвокаційна координаторка благодійного фонду "Право на захист" поширила соціальний відеоролик про можливості реабілітації у сфері охорони здоров’я, надані нині нашою країною.

Як фонд "Право на захист" допомагає реабілітувати українців

"Війна в Україні стала значним викликом для всієї медичної системи. Кількість людей, які після стабілізації стану та лікування потребують реабілітації, збільшується чи не щодня", – зазначили у фонді.

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У квітні, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, внаслідок бойових дій поранили 564 українців. А на засіданні Ради безпеки ООН помічниця генерального секретаря з гуманітарних питань Джойс Мсуя заявила, що в травні в Україні щонайменше 690 мирних жителів отримали поранення.

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"Всі ці люди потребують лікування, а згодом і реабілітації. Проте не всі розуміють, що робити, аби отримати реабілітацію у сфері охорони здоров’я", – наголосили в "Праві на захист".

Зараз фонд "Право на захист" проводить інформаційно-просвітницьку кампанію, в межах якої і зняли відео.

На які питання відповідає відеоролик

З цього відео можна дізнатися відповіді на такі питання:

Хто може отримати реабілітацію у сфері охорони здоров’я?

Які пакети реабілітації передбачає Програма медичних гарантій у 2024 році?

Хто оплачує реабілітацію?

Як отримати направлення на реабілітацію?

Чи можна обрати реабілітаційний заклад?

Як отримати реабілітацію за кордоном?

Чи передбачена психологічна допомога під час реабілітації?

Куди звертатися, якщо ваші права на реабілітацію порушують?

Що робити, якщо у вас вимагають оплатити реабілітаційну допомогу?

Переглянути відеоролик можна тут: