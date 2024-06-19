Адвокаційна координаторка благодійного фонду "Право на захист" поширила соціальний відеоролик про можливості реабілітації у сфері охорони здоров’я, надані нині нашою країною.

Як фонд "Право на захист" допомагає реабілітувати українців

"Війна в Україні стала значним викликом для всієї медичної системи. Кількість людей, які після стабілізації стану та лікування потребують реабілітації, збільшується чи не щодня", – зазначили у фонді. 

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У квітні, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, внаслідок бойових дій поранили 564 українців. А на засіданні Ради безпеки ООН помічниця генерального секретаря з гуманітарних питань Джойс Мсуя заявила, що в травні в Україні щонайменше 690 мирних жителів отримали поранення.

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"Всі ці люди потребують лікування, а згодом і реабілітації. Проте не всі розуміють, що робити, аби отримати реабілітацію у сфері охорони здоров’я", – наголосили в "Праві на захист".

Зараз фонд "Право на захист" проводить інформаційно-просвітницьку кампанію, в межах якої і зняли відео. 

На які питання відповідає відеоролик

З цього відео можна дізнатися відповіді на такі питання:

  • Хто може отримати реабілітацію у сфері охорони здоров’я?
  • Які пакети реабілітації передбачає Програма медичних гарантій у 2024 році?
  • Хто оплачує реабілітацію?
  • Як отримати направлення на реабілітацію?
  • Чи можна обрати реабілітаційний заклад?
  • Як отримати реабілітацію за кордоном?
  • Чи передбачена психологічна допомога під час реабілітації?
  • Куди звертатися, якщо ваші права на реабілітацію порушують? 
  • Що робити, якщо у вас вимагають оплатити реабілітаційну допомогу? 

Переглянути відеоролик можна тут:

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