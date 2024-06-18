У Шевченківському районі столиці вдень 18 червня сталася стрілянина, жертвою якої був казахський опозиціонер та керівник опозиційного інтернет-медіа "БАСЕ" Айдос Садиков. Про це повідомляла низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Замах на казахського опозиціонера Садикова - що відомо

У Національній поліції України зазначили, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. Після чого на вказану адресу виїхали оперативники.

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За попередньою інформацією, до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

Пізніше дружина Садикова Наталя у соцмережі підтвердила, що на її чоловіка скоїли замах біля його власного будинку. Садиков відомий своєю критикою влади Казахстану.