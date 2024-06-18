Верховний суд Татарстану у РФ залишив під вартою журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву. Журналістка закликала змінити покарання на домашній арешт, повідомляє Радіо Свобода.

Журналістку Радіо Свободи Алсу Курмашеву залишили у СІЗО - що відомо

Суддя Різван Юсупов визнав законним рішення Радянського районного суду Казані, який 31 травня продовжив до 5 серпня термін тримання Курмашевої під вартою.

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Засідання відбулося у закритому режимі. За словами адвоката журналістки, Курмашева просила змінити запобіжний захід "хоча б на домашній арешт".

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На минулому судовому засіданні Курмашева розповіла, що почувається дедалі гірше. Вона заявила, що їй потрібне оперативне втручання. Журналістка також зазначала, що востаннє говорила зі своїми дітьми у жовтні 2023 року. Після того вона не мала дозволу на дзвінки.

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Справа Курмашевої - подробиці

Алсу Курмашева – громадянка США та Росії, живе у Празі з чоловіком та двома дітьми. У Росію вона приїхала 20 травня 2023 року через сімейні обставини. 2 червня 2023 року Курмашеву затримали в аеропорту Казані, коли вона чекала на рейс, щоб повернутись у Чехію. У неї вилучили американський і російський паспорти.

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У грудні 2023 року російський режим порушив ще одну кримінальну справу проти журналістки Татаро-башкирської служби «Радіо Свобода» Алсу Курмашевої – за статтею щодо «фейків» про російську армію.

Раніше суд у Казані визнав її винною в неповідомленні про друге громадянство і засудив до штрафу 10 тисяч рублів. Зараз Курмашева перебуває в СІЗО за звинуваченнями в справі щодо порушення закону про «іноземних агентів». Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Російська влада не надавала американській стороні консульського доступу до утримуваної в СІЗО журналістки, яка має американське громадянство.

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Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав до негайного звільнення Алсу Курмашевої. Боррель зазначав, що російська влада має забезпечити безпеку журналістів та їхнє право на свободу слова, а також припинити їх переслідувати.