Агента воєнної розвідки РФ засудили до 15 років тюремного ув’язнення. Він передавав дані про розташування підрозділів ЗСУ, які торік брали участь у боях під Бахмутом, повідомляє Служба безпеки України.

В України винесли вирок агенту російської розвідки - подробиці

Росіяни використовували розвіддані для планування бойових операцій з використанням авіабомб, важкої артилерії та штурмових груп.

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Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час контрдиверсійних заходів у травні 2023 року.

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Тоді слідчі встановили, що затриманим є житель Костянтинівки, який був дистанційно завербований кадровим співробітником російської спецслужби.

Для комунікації із російськими окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, в якому регулярно видаляв листування.

За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати грошову винагороду, що мала надійти на його банківську картку.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Однак, СБУ затримала агента раніше, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану) та призначив 15 років тюрми.

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СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала за підрозділами українських військових

Служба безпеки викрила продавчиню крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровської області, яка шпигувала за підрозділами Сил оборони на Дніпропетровщині та у Запоріжжі.

Розвіддані були необхідні Росії для прориву української оборони. СБУ зловила інформаторку, коли та фотографувала переміщення української бронетехніки.

Вона передавала дані РФ через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму й має брата – командира підрозділу росіян.

Фігурантці загрожує до 12 років ув'язнення.