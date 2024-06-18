Упродовж останнього тижня сумарний оголошений пакет підтримки для енергосистеми України склав понад мільярд доларів, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Хто надав кошти для підтримки української енергетики

"Маємо низку ініціатив солідарності від партнерів. За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для нашої енергосистеми склав більше 1 млрд доларів", - сказав він.

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Шмигаль уточнив, що США спрямовують через USAID 500 млн доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 млн на відновлення енергетичної інфраструктури.

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Внесок в енергетичну стійкість України обсягом 74 млн доларів зробить Норвегія. За словами Прем'єр-міністра, частину цих коштів спрямують на ремонти об’єктів у Харкові та області.

Також 14,5 млн доларів інвестує в українську енергетику уряд Канади.

"Вдячні всім, хто в ці складні часи поруч і простягає нам руку допомоги", - сказав очільник уряду.

Німеччина надасть Україні 50 млн євро для відновлення енергетики

Німеччина зробить ще один внесок до Фонду підтримки енергетики України розміром 50 млн євро.

Країна стала лідером серед спонсорів української енергосистеми. Її загальний внесок становить 227 мільйонів євро.

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Фонд підтримки енергетики України - що відомо

Фонд підтримки енергетики України був створений у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.