Мустафу Найєма офіційно звільнили з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, повідомили у пресслужбі Кабміну.

У Кабміні погодили низку звільнень - що відомо

Тимчасово виконувати обов’язки голови Держагентства відновлення буде Роман Комендант.

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Крім того, звільнили двох заступників Найєма: Андрія Івка – з посади першого заступника голови Держагентства відновлення та Валерію Іванову – з посади заступника голови Держагентства відновлення.

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Уряд також звільнив Ігоря Фоменка з посади заступника міністра економіки.

Найєм прокоментував своє звільнення

Мустафа Найєм у соцмережі прокоментував погодження Кабінетом міністрів його звільнення.

"Дякую всім, хто допомагав і був поруч.Усій моїй команді, керівникам та працівникам Служб відновлення в областях.Дякую за співпрацю керівникам адміністрацій, головам громад та мерам міст. Усім підрядним організаціям, будівельникам, проєктантам, експертам та інженерам-консультантам.

Усім партнерам, донорам та представникам міжнародних фінансових установ.Рівно 505 днів. Мабуть, найтяжчих і найвідповідальніших за все життя", - зазначив Найєм.

Мустафа Найєм назвав причини своєї відставки

Найєм 10 червня повідомив, що йде з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", – зазначав він.

За словами ексголови, першою причиною стало скасування бюджету на проєкти з відновлення та утримання доріг.

Як зазначав Наєм, такі дії неминуче вплинуть, у першу чергу, на стан доріг оборонного значення і, як наслідок, на всю військову логістику. Якщо це не зміниться, наступного сезону на Україну чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції.

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"Нас почали "кошмарити" бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі.

Прямо зараз Уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проектів, у тому числі водогону та захисту енергетики", – наголошував Мустафа Найєм.