У 2024 році Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. Цього місяця очікується надходження 1,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Україна отримає майже 2 мільярди у межах програми Ukraine Facility - подробиці

"Посилюємо фінансову стійкість держави. Працюємо над залученням коштів партнерів. Вже цього місяця очікуємо надходження 1,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще 2,2 мільярда доларів", - сказав Шмигаль.

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Він додав, що від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд дол. зовнішнього фінансування.

"Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною", - зауважив очільник уряду.