У 2024 році Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. Цього місяця очікується надходження 1,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
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Україна отримає майже 2 мільярди у межах програми Ukraine Facility - подробиці
"Посилюємо фінансову стійкість держави. Працюємо над залученням коштів партнерів. Вже цього місяця очікуємо надходження 1,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще 2,2 мільярда доларів", - сказав Шмигаль.
Він додав, що від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд дол. зовнішнього фінансування.
"Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною", - зауважив очільник уряду.
Україна у 2024 році отримає 16 млрд євро від ЄС
Верховна Рада 6 червня ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала.
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"Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро", - зазначав Шмигаль.
Цього року Україна вже отримала з Ukraine Facility транш на 6 млрд євро.
Програма Ukraine Facility - що відомо
Ukraine Facility — це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Європейському Союзі.
Водночас це новий механізм, який об’єднує двосторонню підтримку, яку ЄС надає Україні, в один інструмент, забезпечуючи координацію та ефективність.
Новий заклад спрямований на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації, безперебійного обслуговування населення та мобілізація інвестицій у приватний сектор.
Механізм створений як послідовний і гнучкий інструмент, адаптований до безпрецедентних викликів підтримки країни, яка перебуває у стані війни. Він спрямований на забезпечення передбачуваності, прозорості та підзвітності коштів.