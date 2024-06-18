Найбільша профспілка лікарів Південної Кореї вийшла на одноденний загальнонаціональний страйк у межах чотиримісячної акції протесту проти рішення уряду збільшити кількість місць у медичних школах, пише Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Страйк лікарів у Південній Кореї - що відомо

На вуличну акцію протесту під стінами парламенту у Сеулі зібралися близько 10 000 лікарів. Вони вимагали заблокувати будь-які покарання проти тих, хто брав участь у страйку.

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Попри страйк, майже всі медичні заклади та пункти невідкладної допомоги залишалися відкритими – за даними уряду, закрилися лише близько 4% з понад 36 370 комунальних лікарень, розташованих по всій країні.

Голова Корейської медичної асоціації, головної лобістської профспілки лікарів, яка стоїть за вуличним протестом, заявив, що лікарі вийдуть на вулицю на невизначений термін з 27 червня, якщо уряд не прийме їхні вимоги.

Уряд відкинув цю пропозицію. Адміністрація президента Юн Сок Йоль наказала комунальним лікарням відновити роботу і попередила про покарання за будь-які незаконні дії, що порушують медичне законодавство країни.

Вона також завершила розробку планів щодо збільшення набору до медичних шкіл приблизно на 1 500 місць з наступного року, щоб зменшити дефіцит лікарів.

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Близько 100 організацій, що представляють людей, які потребують медичної допомоги, таких як Союз хворих на рак молочної залози Кореї, також закликали лікарів припинити страйки.

Кілька сотень лікарів у великих лікарняних закладах, в тому числі з Сеульського національного університету, розпочали безстроковий страйк з понеділка.

Акція протесту медиків у Південній Кореї - подробиці

У лютому в Південній Кореї близько 6 500 лікарів-інтернів, які працюють у 100 багатопрофільних лікарнях, подали заяви про звільнення на знак протесту незгоди з планами уряду збільшити прийом до медичних вишів.

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В Уряді вважають, що реформи необхідні через брак кваліфікованих лікарів.Однак протестувальники наголошували, що насамперед потрібно забезпечити лікарям кращі умови праці та компенсації.

У парламенті країни наполягали, що збільшення прийому до медичних вишів необхідне для розв'язання поповнення фахівців у таких галузях, як медицина катастроф, педіатрія, акушерство та невідкладна допомога.

Відомо, що у Кореї на сьогодні кількість лікарів відносно чисельності населення є однією з найменших серед розвинених країн.