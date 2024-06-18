Нижня палата парламенту Швейцарії розгляне можливість змінити закон про експорт зброї, що може дозволити непрямі постачання в Україну, пише Укрінформ з посиланням на Blick.

Швейцарія може дозволити непрямі постачання зброї Україні - подробиці

Комісія з політики безпеки Нацради 18 червня здивувала новою пропозицією: Швейцарія може вирішити опосередковано постачати зброю в Україну. Більшість у Комісії хоче внести відповідні поправки до закону про військові матеріали, який досі запобігав такому реекспорту. Для цього вона вносить до Нацради відповідний законопроєкт.

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Більшість членів Комісії пропонують пом'якшити заборону на нереекспорт для країн, які мають аналогічні механізми експортного контролю зі Швейцарією та поділяють подібні з нею цінності. Перелік країн додається. Строк дії нововведення має бути обмежений п’ятьма роками для цих обраних країн.

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Матеріали можуть бути передані з країни-одержувача до третьої країни, лише якщо ця країна відповідає певним вимогам. Зокрема, вона не повинна серйозно і систематично порушувати права людини.

Також не повинно виникнути ризиків, що військова техніка зі Швейцарії буде використана проти цивільного населення в третій країні.

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Якщо третя країна бере участь у збройному конфлікті, реекспорт дозволяється, якщо ця країна реалізує своє право на самооборону, закріплене в міжнародному праві, зокрема, Статуті ООН тощо. Країни-одержувачі повинні самі вирішити, чи передавати військові матеріали.

У статті зауважується, що Швейцарія своєю політикою не знайшла однодумців на Заході. По-перше, не дозволяла Німеччині поставити в Україну боєприпаси швейцарського виробництва, а Данії - колісні бойові машини піхоти; відмовилася повернути німецькому виробнику Rheinmetall 96 танків Leopard 1. А Іспанії не дозволила передати Києву зенітні установки.

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Проте ще невідомо, чи підтримає рішення Комісії більшість на пленарному засіданні Національної ради та Ради федеральних земель.

Питання розглядалось фактично відразу після першого Саміту миру, який проходив на швейцарському курорті Бюргеншток.

Комюніке Глобального саміту миру у Швецарії: головні тези

Напередодні Офіс президента України опублікував зміст документа.

Учасники заявили, що мають спільне бачення щодо таких аспектів:

будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю.

Українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні працювати безпечно та захищено під повним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ.

глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів.

Повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими.

Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.