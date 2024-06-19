У вівторок, 18 червня, відбулися два матчі Євро-2024:

19:00 Туреччина – Грузія – 3:1

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22:00 Португалія – Чехія – 2:1

Перший матч Грузії на Євро

Збірна Грузії з футболу – єдиний дебютант серед збірних на Євро-2024. На турнір збірна потрапила завдяки плей-оф, де обіграла двох суперників: Люксембург і Грецію.

Перший поєдинок групи F завершився перемогою збірної Туреччини над командою Грузії – 3:1.

Голи у Дортмунді забили Мерт Мюлдюр (25-та хвилина), Арда Ґюлер (65) та Керем Актюркоглу (90+7) у складі Туреччини; Жорж Мікаутадзе (32) – у грузинів.

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Фото: AFP

Португалія обіграла Чехію на Євро-2024

В матчі першого туру групового етапу збірна Португалії грала проти збірної Чехії.

Другий матч у групі F завершився перемогою збірної Португалії над командою Чехії – 2:1, передає Укрінформ.

Рахунок на 62-й хвилині матчу в Лейпцигу відкрив півзахисник чехів Лукаш Провод. Піренейці відповіли автоголом Робина Гранача (69) та влучним ударом Фрасішку Консейсау (90+3).

Фото: AFP

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Другий тур Євро-2024: розклад матчів 19 червня

У середу відбудуться три матчі:

Група B: 16:00. Хорватія – Албанія (Гамбург)

Група A: 19:00. Німеччина – Угорщина (Штутгарт)

Група A: 22:00. Шотландія – Швейцарія (Кельн)

Результати матчів Євро-2024 17 червня

Нагадаємо, що в третій день чемпіонату відбулися матчі: між Румунією та Україною (3:0), Бельгією та Словаччиною (0:1), а також Австрією та Францією (0:1).

Коли гратиме Україна на Євро-2024

П'ятниця, 21 червня, 16:00: Словаччина – Україна (Дюссельдорф);

Середа, 26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт).