У вівторок, 18 червня, відбулися два матчі Євро-2024:
19:00 Туреччина – Грузія – 3:1
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22:00 Португалія – Чехія – 2:1
Перший матч Грузії на Євро
Збірна Грузії з футболу – єдиний дебютант серед збірних на Євро-2024. На турнір збірна потрапила завдяки плей-оф, де обіграла двох суперників: Люксембург і Грецію.
Перший поєдинок групи F завершився перемогою збірної Туреччини над командою Грузії – 3:1.
Голи у Дортмунді забили Мерт Мюлдюр (25-та хвилина), Арда Ґюлер (65) та Керем Актюркоглу (90+7) у складі Туреччини; Жорж Мікаутадзе (32) – у грузинів.
Португалія обіграла Чехію на Євро-2024
В матчі першого туру групового етапу збірна Португалії грала проти збірної Чехії.
Другий матч у групі F завершився перемогою збірної Португалії над командою Чехії – 2:1, передає Укрінформ.
Рахунок на 62-й хвилині матчу в Лейпцигу відкрив півзахисник чехів Лукаш Провод. Піренейці відповіли автоголом Робина Гранача (69) та влучним ударом Фрасішку Консейсау (90+3).
Другий тур Євро-2024: розклад матчів 19 червня
У середу відбудуться три матчі:
Група B: 16:00. Хорватія – Албанія (Гамбург)
Група A: 19:00. Німеччина – Угорщина (Штутгарт)
Група A: 22:00. Шотландія – Швейцарія (Кельн)
Результати матчів Євро-2024 17 червня
Нагадаємо, що в третій день чемпіонату відбулися матчі: між Румунією та Україною (3:0), Бельгією та Словаччиною (0:1), а також Австрією та Францією (0:1).
Коли гратиме Україна на Євро-2024
П'ятниця, 21 червня, 16:00: Словаччина – Україна (Дюссельдорф);
Середа, 26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт).