У ніч проти 19 червня 2024 року російські окупанти запустили 21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічний наліт дронів РФ – що відомо

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Як зазначається, атаку відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях", – додали в повідомленні.

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Водночас, згідно з даними мера Львова Андрія Садового, у Малехові Львівської області пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон. Також було пошкоджене офісне приміщення, внаслідок чого постраждав 70-річний охоронець. У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях.

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А у Львові пошкоджений Науково-дослідницький центр.