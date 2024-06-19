У ніч проти 19 червня 2024 року російські окупанти запустили 21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Як зазначається, атаку відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях", – додали в повідомленні.
Водночас, згідно з даними мера Львова Андрія Садового, у Малехові Львівської області пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон. Також було пошкоджене офісне приміщення, внаслідок чого постраждав 70-річний охоронець. У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях.
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А у Львові пошкоджений Науково-дослідницький центр.
Російський нічний обстріл 14 червня
Нагадаємо, що в ніч проти 14 червня РФ запустила по території України 10 крилатих ракет Х-101/Х-555, 3 балістичні ракети "Іскандер-М", 1 ракету Х-47М2 "Кинджал" та 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Силам ППО вдалося ліквідувати всі цілі, окрім 3 ракет Х-101/Х-555, 3 балістичних ракет "Іскандер-М" та ракети Х-47М2 "Кинджал.
Як зазначалося, внаслідок протиповітряного бою в Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збили 24 повітряні цілі.