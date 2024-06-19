Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про формування військової поліції, повідомив народний депутат від парламентської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Законопроєкт про військову поліцію – що відомо

Як зазначається, цей закон створить законодавчі підстави та правові засади діяльності військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями.

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Такий орган пропонують створити на базі Військової служби правопорядку в ЗСУ.

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Також законопроєктом визначені правові засади організації діяльності військової поліції, її загальна структура, завдання та повноваження. Водночас військова поліція фіксуватиме злочини, розшук і затримання військовослужбовців і захищатиме права військових за стандартом НАТО AJP-3.21, а також забезпечуватиме правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів.

Військова поліція здійснюватиме попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у таких українських установах: