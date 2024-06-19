Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про формування військової поліції, повідомив народний депутат від парламентської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Законопроєкт про військову поліцію – що відомо
Як зазначається, цей закон створить законодавчі підстави та правові засади діяльності військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями.
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Такий орган пропонують створити на базі Військової служби правопорядку в ЗСУ.
Також законопроєктом визначені правові засади організації діяльності військової поліції, її загальна структура, завдання та повноваження. Водночас військова поліція фіксуватиме злочини, розшук і затримання військовослужбовців і захищатиме права військових за стандартом НАТО AJP-3.21, а також забезпечуватиме правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів.
Військова поліція здійснюватиме попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у таких українських установах:
- Міністерство оборони України;
- Збройні сили України;
- Державна спеціальна служба транспорту.
Рада схвалила добровільну мобілізацію засуджених
Нагадаємо, що 8 травня понад 200 депутатів Верховної Ради України проголосували в другому читанні за законопроєкт № 11079-1 про добровільну мобілізацію засуджених.
Як зазначалося, до закону після першого читання подали близько 500 правок, з яких врахували приблизно 80.
Під час мобілізації та воєнного стану цей проєкт дозволяє увʼязненим виходити на волю за умовно-достроковим звільненням для проходження військової служби за контрактом. Вони можуть вступити до лав ЗСУ тільки за власним бажанням та відповідним рішенням суду. Мобілізовуватимуть лише тих в‘язнів, які мають достатній рівень фізичної підготовки і є психічно здоровими.